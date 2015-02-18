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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۲۱:۵۱

خلیفه خبر داد:

نتایج سومین روز از مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور

نتایج سومین روز از مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور

بوشهر - نایب رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: سومین روز از مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور با برگزاری دو مسابقه در بوشهر پیگیری شد.

زهره خلیفه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور از دو روز پیش در بوشهر آغاز شد و پنج تیم حاضر در این مسابقات به صورت دوره‌ای به دیدار هم رفتند.

وی ادامه داد: در سومین روز از این مسابقات، عصر چهارشنبه دو مسابقه برگزار شد که تیم ازنای لرستان با نتیجه یک بر صفر مقابل هونام اهواز به برتری دست یافت و فولاد بوشهر نیز با نتیجه دو بر یک مقابل شهرداری سنندج شکست خورد.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر افزود: پنج تیم شهرداری سنندج، ازنا لرستان، فولاد بوشهر، صنعت پیروز اصفهان و هونام اهواز در این دوره از مسابقات حضور دارند.

وی ادامه داد: در روز نخست این مسابقات دو دیدار برگزار شد که طی آن ازنای لرستان با نتیجه دو بر صفر مقابل شهرداری سنندج به پیروزی رسید و فولاد بوشهر نیز به نتیجه دو بر صفر مغلوب پیروزی اصفهان شد.

خلیفه ادامه داد: دیروز نیز دو مسابقه در همین چارچوب برگزار شد که طی آن صنعت پیروزی اصفهان و هونام اهواز به تساوی یک - یک دست یافتند و تیم ازنای لرستان نیز با نتیجه سه بر دو مقابل فولاد بوشهر به برتری دست یافت.

کد مطلب 2500784

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