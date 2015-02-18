کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر ۹۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر که با حضور قائم‌مقام وزیر کشور برگزار شد اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه امنیتی استان بوشهر صورت گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: استان بوشهر هم اکنون از امن‌ترین استان‌های کشور است و این امنیت در امارهای شاخص‌های امنیتی در سطح استان به خوبی نمایان است.

وی با اشاره به افزایش ۹۲ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر طی سال جاری، اضافه کرد: متولیان مبارزه با پدیده مواد مخدر در استان بوشهر در این زمینه دارای کارنامه درخشانی هستند.

حقیقی با بیان اینکه استان بوشهر رتبه ۲۵ کشور در مینه سرقت‌های خرد را دارد، افزود: در زمینه نزاع فردی استان بوشهر در رتبه ۲۶ کشور و در زمینه نزاع دسته جمعی نیز در رده ۳۰ کشور است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر جزو چهار استان برتر امنیتی کشور است، اضافه کرد: تلاش مسئولان و مشارکت مردم باعث شده تا وضعیت بسیار خوبی را از نظر امنیتی در سطح استان شاهد باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به راه‌اندازی نخستین مدرسه محیط زیست کشور در بوشهر، افزود: ۱۰هزار دانش آموز بوشهری در زمینه مسایل زیست محیطی آموزش دیده‌اند.

وی تاکید کرد: استان بوشهر در زمینه شاخص‌های فرهنگی نیز دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است و شاهد ارتقای رتبه استان در این بخش ها هستیم.