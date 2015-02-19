یک میلیون ۴۴۸ هزار سهم در بورس سیستان و بلوچستان داد و ستد شد

مدیر بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان عصر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طی هفته گذشته تعداد یک میلیون و ۴۴۸ هزار و سی و سه سهم و حق تقدم به ارزش بیش از چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

سوگل هیراد تعداد سهام مورد معامله را از میان ۵۹ شرکت عنوان کرد و افزود: ۶۰ درصد ارزش معاملات را خرید و ۴۰ درصد آن را فروش سهام شامل شده است.



وی تعداد کدهای معاملاتی جدید را نیز ۱۴ عدد عنوان کرد و افزود:بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی به ارزش بیش از یک میلیارد ریال بود.



هیراد همچنین از میراث فرهنگی، گروه بهمن، صنایع اذراب و سرمایه گذاری پتروشیمی به عنوان چهار شرکت برتر از لحاظ داد و ستد در این هفته نام برد.