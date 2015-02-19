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۳۰ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۴۰

در هفته ای که گذشت:

یک میلیون ۴۴۸ هزار سهم در بورس سیستان و بلوچستان داد و ستد شد

یک میلیون ۴۴۸ هزار سهم در بورس سیستان و بلوچستان داد و ستد شد

زاهدان-در هفته ای که گذشت یک میلیون و ۴۴۸ هزار سهم در بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان داد و ستد شد.

مدیر بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان عصر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طی هفته گذشته تعداد یک میلیون و ۴۴۸ هزار و سی و سه سهم و حق تقدم به ارزش بیش از چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

سوگل هیراد تعداد سهام مورد معامله را از میان ۵۹ شرکت عنوان کرد و افزود: ۶۰ درصد ارزش معاملات را خرید و ۴۰ درصد آن را فروش سهام شامل شده است.

وی تعداد کدهای معاملاتی جدید را نیز ۱۴ عدد عنوان کرد و افزود:بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی به ارزش بیش از یک میلیارد ریال بود.

هیراد همچنین از میراث فرهنگی، گروه بهمن، صنایع اذراب و سرمایه گذاری پتروشیمی به عنوان چهار شرکت برتر از لحاظ داد و ستد در این هفته نام برد.

کد مطلب 2500790

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