مدیران روابط عمومی و رسانه ای باشگاه پرسپولیس منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمدحسین نژاد‌فلاح عصر امروز پس از نشست‌های جداگانه‌ای، با توجه به اهمیت امور روابط عمومی باشگاه و رسانه‌ای تیم فوتبال، با تفکیک ماموریت‌ها طی احکامی، حسین قدوسی را به عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و پندار خمارلو و حسین خبیری را به عنوان مدیران رسانه‌ای تیم فوتبال در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر (جام خلیج فارس) منصوب کرد.

وی در احکام صادره، بر تعامل با اصحاب رسانه و تلاش مضاعف برای پاسخگویی به رسانه‌ها و افکار عمومی تاکید کرد.

حسین قدوسی پیش از این سابقه پنج سال فعالیت در باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر روابط عمومی و مشاور مدیران عامل و پنج سال فعالیت به عنوان روابط عمومی باشگاه راه آهن و مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال راه آهن را بر عهده داشته است.

وی طی شانزده سال اخیر به صورت مستمر به عنوان سردبیر روزنامه پیروزی مشغول به فعالیت بوده و با بسیاری از رسانه‌ها به عنوان خبرنگار و نویسنده همکاری داشته است. قدوسی از عصر امروز فعالیت خود را به عنوان مدیر روابط عمومی پس از جلسه با قائم مقام باشگاه پرسپولیس و صدور حکم آغاز کرد.

نژاد فلاح همچنین ضمن تقدیر و تشکر از پندار خمارلو با توجه به تسلط وی به زبان انگلیسی و برخورداری او از تجارب رسانه‌ای، وی را به عنوان مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال پرسپولیس در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و همچنین حسین خبیری را با توجه به سابقه فعالیت چندین ساله در امور رسانه‌ای و اجرایی باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال در رقابت‌های لیگ برتر منصوب و معرفی کرد.

نژاد فلاح در جلسات امروز و در احکام صادره، بر تعامل مدیران رسانه‌ای با اصحاب رسانه و همچنین روابط عمومی باشگاه تاکید کرد.