آزادراه تهران - شمال ۲۰ اسفندماه بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر زندی چهارشنبه شب در جلسه ستاد تسهیلات سفر که با حضور کمیته های مسئول ستاد سفرنوروزی برگزار شد گفت: بحث ترافیکی مهمترین معضل در ایام نوروز بوده که امیدواریم تا ۲۰ اسفند پروژه های اجرائی در آزادراه به اتمام برسد.

وی افزود: در حوزه زیباسازی و پاکسازی حوزه شهری بایستی اقدامات جدی انجام دهیم و و نباید از ۲۰ اسفند به بعد درحوزه ساخت و ساز و تخریب ساختمانها عملیاتی صورت گیرد.

فرماندار چالوس با اشاره به بازار سیاه بیشه بیان کرد: بهتر است خدمات بیشتری در این خصوص انجام شود.

محمد موسوی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان چالوس در این جلسه بیان داشت: مقدمات توزیع بروشور قبل از ۲۰ اسفند ماه برای مسافرین نوروزی آماده اجرائی شدن است.

برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی

وی از برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی خبر داد وافزود: ما آمادگی کامل در خصوص این نمایشگاه را دارا هستیم وبایستی اقدامات لازم انجام شود.

هوشنگ مرادی مدیر عامل شرکت بهشت گستر خزر گقت: بدلیل استقبال بی نظیر مسافرین از شهرستان چالوس و شهرهای ساحلی افراد متعددی باعث ناهمگون شدن چهره زیبای شهر می شوند و ساماندهی اینگونه افراد بایستی در راس کار قرار گیرد.

حبیبی معاون اداره هلال احمر شهرستان چالوس نیز گفت:طرح مسافرین نوروزی در دو محور پلیس راه کناره و کندوان مانند سالهای پیش به مسافرین نوروزی خدمات رسانی می کنند.

کارشناس ترافیک پلیس راه سطح شهرستان چالوس وجود سازمانهای هلال احمر و اورژانس را در مواقع یکطرفه بودن محور کندوان لازم و ضروری دانست و افزود:بدلیل عدم نظارت در شهرستان یدک کش ها عملکرد خوبی انجام نمی دهند و بایستی یک نظارت جدی صورت گیرد و به دلیل ترافیک شدید در محور سیاه بیشه باید جاده از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح بسته شود.

وی خاطرنشان کرد: دغدغه های ترافیک در محور هراز و فیروز کوه وجود دارد که بدلیل عدم پارکینگ در جلوی رستوران ها و پارکینگ ها است که باید رفع شود.

محمدعلی اتباعی طبری فرمانده انتظامی شهرستان چالوس نیز گفت: آسفالت پل سرد آبرود و رفع کمبود آب هچیرود باید انجام شود و استقرار محل چادرها بایستی در مکان مشخصی قرار گیرد تا بحث حفاظت از مسافرین نوروزی به نحو احسن صورت گیرد.

بابائی ریاست اداره بهداشت درمان و کمیته خدمات بهداششتی پیشگیری از سلامت گفت:به دلیل مشکلات وضعیت تردد در این منطقه عقب نشینی بیمارستان صورت گرفته اما متاسفانه ادارات همکاری چندانی ندارند.

کشیک شبانه روزی مراکز درمانی

وی در خصوص کشیک بیمارستانها بیان کرد: کشیک دندانپزشکی و اورژانس در بیمارستان فعالیت می کنند و درمرکز بهداشت نیز از ۱ اسفند تا ۱۵ اسفند کشیک ایام نوروزی انجام می شود.

بابائی از مانور استانی بهداشت و سلامت در ۲ اسفند خبر داد و افزود: این مانور به مرکزیت ۵ استان انجام و برنامه اجرای بسیج سلامت نوروزی در انتهای خیابان رادیو دریا برگزار می شود.

وی عدم وجود کمپ های استقرار چادر را یک معضل اساسی بهداشتی در سطح شهرستان چالوس دانست و خاطرنشان کرد: بدلیل شمار زیاد مسافران نوروزی بایستی اقدامات جدی در زمینه استقرار آنان صورت گیرد.