۲۶ هزار بازنشسته زنجانی عیدی پایان سال دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیاری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: عیدی بازنشستگان از ۳۰ بهمن ماه به حساب آنها واریز شده است.

وی اظهار داشت: طبق مصوبه هیئت دولت برای مستمری بگیران تامین اجتماعی ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان عیدی پرداخت می شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان گفت:مستمری بگیران در استان زنجان می توانند برای دریافت عیدی پایان سال خود به بانکهای عامل مراجعه کنند.

علیاری تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است و ماموریت اصلی آن پوشش قرار دادن کارگران و کارکنان مزد و حقوق بگیر به صورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد به صورت اختیاری است.

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: براساس اینکه این سازمان یک سازمان غیر دولتی عمومی است که بخش عمده مالی آن از محل حق بیمه ها (با مشارکت بیمه شده و کار فرما) تامین می شود و متکی به منابع دولتی نیست بنابراین دارایی ها و سرمایه های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی است و نمی تواند با هیچ یک از سازمان ها و موسسات دولتی یا غیر دولتی ادغام شود.

علیاری تاکید کرد: استان زنجان ۷ شعبه دائم تامین اجتماعی دارد و ۴ شعبه اقماری و یک شعبه کارگزاری نیز در استان فعالیت می کند.