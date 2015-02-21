به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دیوید وان ۴۸ ساله نویسنده و استاد نویسندگی خلاق در دانشگاه وارویک انگلستان است. وان که متولد آلاسکا در آمریکا است، در دانشگاه استنفورد تحصیل کرده و جایزه گوگنهایم و مدیسی فرانسه را برده است. او نویسنده هفت رمان است که جدیدترینشان با عنون «کرودکودیل» در سال ۲۰۱۴ منتشر شد.
او در گفت وگویی کوتاه به این سوالها پاسخ داده است:
در حال حاضر کجا هستید و چه چیزی میبینید؟
من در شاتو شزنیر در دره لوار اقامت دارم و روی پلههای پشتی نشستم و در یک روز آفتابی زیبا به باغچه نگاه میکنم.
در حال حاضر چه کتابی میخوانید؟
کتاب «انون» نوشته پل هاردینگ. من عاشق رمان اول او «بندزنها» هستم. ما تقریبا همسن هستیم و به نظر من در میان تمامی دیگر نویسندگان همسن ما او از همه جملههای زیباتری مینویسد؛ به سبک لاتین و زیبا.
یک نویسنده مورد علاقه انتخاب کنید و بگویید چرا از او خوشتان میآید.
من از آنی پرول خوشم می آید چون هر یک از کتاب هایش در بررسی سوژه و محتویات، یک سبک متفاوت دارد. او استاد سبک است و همچنین سیار زبان و پیش زمینه و فرهنگ.
اتاقی که معمولا در آن مینویسید را توصیف کنید.
من هر روز صبح به مدت یک ساعت و نیم به نوشتن می پردازم. مهم نیست که در چه اتاقی و هتلی و یا قایقی... و یا هرکجای دنیا که باشم.
کدام شخصیت داستانی بیشتر از همه به خودتان شباهت دارد؟
من در کتاب هایم کمی از همه هستم، هم شخصیتهای مرد و هم شخصیتهای زن.
قهرمان شما بیرون از دنیای ادبیات چه کسی است؟
هیچ کس واقعا. اهمیت دادن به کسی بیرون از دنیای ادبیات سخت است. به ۲۰۰۰ سال پیش فکر کنید. از آن زمان چه کسی را میشناسیم؟ سنکا، چون یک نویسنده بود... همه آدمهای دیگر آن زمان یک داستان هستند.
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