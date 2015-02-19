فعال شدن هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ومیزهای خدمت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملازاده امروز پنج شنبه در حاشیه جلسه ستادصیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان کردستان درجمع خبرنگاران استان گفت: ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در دو موضوع شامل صیانت از حقوق شهروندی و ترویج حجاب و عفاف در سطح دستگاه های اجرایی تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: در حوزه حجاب و عفاف برنامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار وزارت کشور است وبرای گسترش این مهم تکالیف ابلاغی اجرا می شود.

وی اظهارداشت: در راستای صیانت از حقوق شهروندی هم برنامه های مشترک در سطح تمامی ادارات به منظور آگاه سازی نسبت به حق و حقوق و تکلیف های محوله به کارکنان اجرا می شود.

جانشین قائم مقام فرهنگی اجتماعی وزیر کشوربیان کرد: برنامه هایی که در ستاد مرکزی تدوین شده براساس قوانین موجود است و نیازی به تصویب قوانین جدید در این زمینه وجود ندارد.

ملازاده ادامه داد: از جمله برنامه های ستاد فعال شدن هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، میزهای خدمت و آموزش های همگانی برای مردم در سطح کشور است.

وی به بیان علت اثرگذاری و نمود کمتر برنامه های اجرا شده در دو حوزه کاری این ستاد اشاره کرد و گفت: از آنجا که تاثیر کارهای فرهنگی و آموزشی عمدتا زمان بر است لذا در بازه زمانی کوتاهی نمی توان انتظار مشاهده خروجی تاثیرگذار آنها را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه اقدامات و کارهایی که در طول دوسال اخیر انجام شده قابل مقایسه با گذشته نیست، عنوان کرد: با استفاده از نظرات دستگاه های اجرایی در استان های مختلف کشور 10،12 برنامه در خصوص حقوق شهروندی در راستای افزایش رضایت مندی مردم تدوین شده است.