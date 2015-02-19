اقدامات پیشگیرانه اعتماد ملی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی، صبح امروز در همایش ملی رونق اقتصادی و پیشگیری از آسیب ‌های اجتماعی در اتاق بازرگانی یزد با تاکید بر اجرای اقدامات پیشگیرانه در حوزه های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی اظهار داشت: به طور قطع هیچگاه رونق توسعه در بستر فساد به ویژه فساد اقتصادی شکل نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پیشگیری بهنگام و مقابله موثر وضعیت نابسامان اقتصادی را سامان خواهد داد، عنوان کرد: رویکرد ما پیشگیری از وقوع جرم است و در جایی که پیشگیری موثر نباشد، برخورد قاطع خواهیم کرد.

امیری اصفهانی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه زودبازده است، بیان کرد: این قبیل اقدامات می تواند افزایش اعتماد ملی را به دنبال داشته باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: به رغم همه فشارهایی که بر روی نظام جمهوری اسلامی ایران وارد می شود، بتواینم چهره بهتری از نظام با انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه های مختلف به ویژه حوزه مفاسد اقتصادی به نمایش بگذاریم و شفاف سازی را در مدیریت اصل قرار دهیم.

وی پرهیز از بخشی ‌نگری در مدیریت، فرصت‌ سوزی و سوء تدبیر را اصل و اساس در انجام اقدامات پیشگیرانه دانست و افزود: باید اندیشه و راهکار بهنگام در حوزه پیشگیری وجود داشته باشد.

وی همچنین، پیشرفت و توسعه بر اساس عدالت، وجود نظام اداری سالم پیشرو و پیشرونده و ارتقا سلامت در صنایع و مبارزه با فساد را از اساسی ‌ترین اقدامات در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دانست.

امیری اصفهانی با تاکید بر اینکه با پیشگیری از جرائم اقتصادی باید به رونق تولید کمک کنیم، تصریح کرد: بی‌ شک تولید در بهینه‌ سازی امنیت عمومی و اجتماعی نیز موثر است و امنیت عمومی و اجتماعی در سایه رونق اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

همایش رونق اقتصادی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با حضور مسئولان حوزه پیشگیری دستگاه قضایی از تهران و سایر استانها و همچنین اعضای اتاق بازرگانی ایران و استان یزد به میزبانی دادگستری استان یزد و اتاق بازرگانی یزد در حال برگزاری است.