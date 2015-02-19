کتابخانه ملی ذخیره فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی قبل از ظهر پنج شنبه در دیدار رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با وی، گفت: افرادی که در این کتابخانه و در زمینه جمع آوری نسخ و تجهیز کتابخانه فعالیت می‌کنند باید کاملا بر وظایف خود واقف باشند که در چه محیط فرهنگی فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه کتابخانه ملی ذخیره فرهنگی هر کشور است، ابراز داشت: برخی جمع آوری این نسخ و کتاب‌ها را کار ساده‌ای می‌پندارند اما باید بدانند که زمان و زحمات بسیار زیادی برای این کتابخانه صرف شده است.

استاد سطوح عالی حوزه در ادامه ابراز داشت: باید نسخ و کتاب‌ها جمع آوری و به منظور معرفی به نسل آینده نگهداری شود.

وی در پایان به در اختیار داشتن نزدیک به ۱۲ نسخه خطی اشاره کرد و گفت: من بسیار مایلم که این نسخ با همکاری کتابخانه ملی کشور به چاپ برسد.