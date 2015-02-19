به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل باقری دبیر اجرایی هم اندیشی با اعلام برنامه‌های محفل پایانی هم اندیشی چهارم اعلام کرد: برنامه‌های هم اندیشی سینما انقلاب امسال که برای چهارمین سال متوالی برگزار می‌شود، روز جمعه از ساعت 16 در محل مجتمع فرهنگی شهدای سرچشمه با اعلام فهرست تقدیرهای امسال به کار خود پایان خواهد داد.

وی افزود: در روز پایانی هم اندیشی چهارم نمایش فیلم‌های «طعم شیرین خیال» به کارگردانی کمال تبریزی و «چهارشنبه 19 اردیبهشت» به کارگردانی وحید جلیلوند به نمایش در خواهند آمد و سپس از منظر حوزه‌های مختلف علوم انسانی با حضور اساتید مربوطه تحلیل و بررسی خواهند شد.

دبیر اجرایی هم اندیشی ادامه داد: محفل پایانی شاهد قرائت گزارش فعالیت محفل سینمایی امسال سینما انقلاب از سوی روح الله رجبی دبیر هم اندیشی و دبیر جنبش رسانه انقلاب خواهد بود.

باقری با اشاره به آیین تقدیر هم اندیشی چهارم تاکید کرد: بخش مهمی‌از محفل پایانی امسال قرائت لیست آثار سینمایی، اساتید، منتقدان و رسانه‌های یاری رسان به هم اندیشی چهارم خواهد بود.