به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله واحدی صبح پنج شنبه در دیدار با امام جمعه دامغان اظهار داشت: بخش عظیمی از موقوفات به‌منظور گسترش و ترویج فرهنگ عاشورایی در مقابله با ممانعت رضاخان از برگزاری عزاداری حسینی و ابراز مخالفت مردم بوده است.

وی ظرفیت‌های موجود اوقاف و امور خیریه استان سمنان در حوزه‌های مختلف را فرصتی برای متولیان امر در تمامی عرصه‌ها دانست و اظهار داشت: متولیان امر هر جا که احساس کردند نظام و اساس اسلام به خطر افتاده، باید با استفاده از این ابزار به دفاع از آن بپردازند.

سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه راه‌اندازی شد

این مقام مسئول مقابله با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی دشمنانی که با استفاده از ابزارهای مختلف و روش‌های جدید برای جلوگیری از نشر و گسترش اسلام و سست کردن اعتقادات مردم از هیچ کوشش دریغ نمی‌کنند، را ضروری دانست.

واحدی تأکید کرد: با پرهیز از نگاه سنتی به ابزارها و امکانات موجود در خدمات‌رسانی به آحاد مردم به ویژه زائران رضوی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین با رعایت قید و بندهایی که در وقف‌نامه‌ها آمده، می‌توان آن‌ها را تبدیل به سرمایه‌ای کرد که در عصر حاضر برای مقابله با این تهاجم به‌کار رود.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای امینانه نیات واقفان و استفاده از موقوفات مطابق با شرایط روز و از سویی بهره‌گیری از امانت و استفاده از ابزار نوین و روش مدرن گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی، سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه راه‌اندازی شده و بدین ترتیب، این سازمان به ابزاری نوین دست یافت.

سازمان اوقاف کار ۱۰ ساله را در مدت دو سال اجرایی کرد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان خاطرنشان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه با اقدامی جهادی و شبانه‌روزی، کاری که انتظار می‌رفت بیش از ۱۰ سال به طول بینجامد را در مدت دو سال اجرایی کرد.

واحدی شفافیت کاری، شفافیت در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و مفاصاحساب، قراردادهای مالی، اسناد مالکیت، حقوقی، ثبتی و اجرای نیات واقفان را از مزایای به‌کارگیری سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه عنوان کرد.

طرح میقات الرضا (ع) به زائران خیر و برکت می‌رساند

امام جمعه دامغان نیز در این دیدار با بیان اینکه طرح ملی میقات الرضا (ع) می‌کوشد تا به مردم و زائران رضوی خیر و برکت برساند، اظهار داشت: از بابت اهمیت جایگاه اداره اوقاف و امور خیریه در امور اجتماعی و خدمات‌رسانی به آحاد مردم تردیدی وجود ندارد؛ اما گاهی «اوقاف» را در این بخش پررنگ‌تر می‌شماریم و «امور خیریه» را کم‌رنگ می‌بینیم و طرح ملی میقات الرضا (ع) می‌کوشد تا به مردم خیر و برکت برساند.

حجت‌الاسلام سید محمود ترابی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های رشد جامعه، توجه به امور خیریه است و اگر بخواهیم از ظرفیت سازمان اوقاف و امور خیریه استفاده کنیم، جایگاه بسیار وسیعی برای کار وجود دارد.

وی افزود: تحولی که در چند سال اخیر در اوقاف و امور خیریه پیش آمده و بازخوانی نیت‌های واقفان صورت می‌گیرد، باید ادامه یابد و به سمت نیازهای مردمی سوق داده شود.

ایجاد سامانه جدید رسیدگی به موقوفات از کارهای خوب سازمان اوقاف

امام جمعه دامغان کمک به زیارت با معرفت امام رضا (ع) را یکی از این نیت‌ها دانست که می‌توان بدان توجه داست.

ترابی ایجاد سامانه جدید رسیدگی به موقوفات را از کارهای خوب سازمان اوقاف و امور خیریه دانست و گفت: وقتی سلامت کار و دقت حاصل از آن و از طرفی بازخوانی جدیدی در نیات صورت گیرد، مردم نیز راضی خواهند بود.

وی افزود: هر اقدامی که کارها را به نیت‌های واقفان نزدیک کند و برای مردم آشکار شود، نه تنها گلایه‌ها را برطرف خواهد کرد بلکه به اعتمادسازی نیز منجر می‌شود.