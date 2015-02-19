مدیریت شهری باید زمینه مشارکت و رضایت شهروندان را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخ زاد صبح پنجشنبه به بهانه برگزاری همایش سیمای شهری در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: شهر و موضوعات جاری در آن، به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی شهروندان تاثیر دارد و همه مسائل شهری با برخورداری از جوانب ظاهری و باطنی مانند ترافیک در ظاهر باعث ایجاد آلودگی صوتی و هوا می شود، اما پیامدهای باطنی آن که آسیب زدن به سلامت روان شهروندان است اهمیت بیشتری دارد که باید مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد.

نائب رئیس شورای شهر افزود: متأسفانه با وجود افزایش سطح رفاه در زندگی شهری، آسایش شهروندان کاهش یافته و توجه به مسائل مختلف شهری مانند ترافیک، آپارتمان نشینی، فضاهای شهری و فضای سبز، مشارکت می تواند موجب ایجاد انگیزه برای مشارکت شهروندان در امور شهری شود.

وی بیان کرد: شهروندان و نمایندگان آنها باید از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و مسئولان استانداری بخواهند تا پاسخگوی آنها باشند تا همه بدانند در هر جایگاهی ملزم به خدمتند و داشتن نگاه حاکمیتی نسبت به شهروندان منطقی نیست.

فرخ زاد در خصوص دیدگاه اعضاء شواری شهر قزوین به نحوه مشارکت شهروندان در توسعه قزوین گفت: اعضای شورا اعتقاد دارند توسعه شهر به صورت متوازن و در تمام بخش ها به ویژه مناطق محروم شهر محقق شود لذا به دنبال افزایش اعتماد شهروندان این مناطق به مجموعه مدیریت شهری هستند تا بستر مشارکت آنان در پروژه های شهر بیشتر از گذشته فراهم شود.

این مسئول یادآورشد: اگر مردم با اعتماد و رغبت عوارض خود را پرداخت کنند، همراهی آنان در توسعه شهر افزایش خواهد یافت. زیرا هزینه های زندگی شهری از طریق شهروندان تأمین می شود. سعی بر این بوده است که اقدامات و برنامه های مجموعه مدیریت شهری شفاف سازی و اطلاع رسانی شود و انرژی بیشتری در جلب اعتماد شهروندان صورت گیرد.

محدودیت شورا، مشکل اصلی در جلب مشارکت شهروندان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص موانع موجود بر سر راه شوراهای شهر در مسیر جلب مشارکت شهروندان در توسعه شهر گفت: یکی از مشکلات اصلی، محدودیت اختیار شوراها در قوانین موجود است. همچنین اختیاراتی که به شوراها داده شده است، نواقص زیادی دارد. برای مثال، یک بخشنامه در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ می شود که برای تمام شهرها یکسان است. در حالی که هر شهر شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... خاص خود را دارد که برنامه ریزی ها باید بر اساس آنها صورت گیرد.

وی ادامه داد: قوانین به شوراهای شهر اجازه نمی دهد در تأمین بسیاری از خواسته های شهروندان ورود پیدا کنند. به عنوان مثال، طرح تسهیل سازی (روان سازی) صدور پروانه ساختمانی در جهت رونق ساخت و ساز در کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی قزوین تصویب شده است، اما برای اجرایی شدن این طرح، تنها مصوبه شورای شهر کافی نیست بلکه باید موضوع در کمیسیون ماده ۵ مطرح و مصوب شود. در این کمیسیون از ۵ صاحب رأی، مدیریت شهری فقط یک حق رأی دارد. بنابراین باید سایر نهادها، نقطه نظرات پیشنهاد شده از سوی شورای شهر را به عنوان یک نهاد مردمی پیگیری کنند تا رضایت شهروندان تأمین شود.

لزوم ورود تمام دستگاه ها در جلب مشارکت شهروندان

فرخ زاد با بیان این مطلب که شهرداری یک بخش از پازلی است که باید زمینه تحقق مشارکت شهروندان در شهر را فراهم کند، گفت: برای ایجاد زیرساخت های لازم مشارکت شهروندان باید تمام دستگاه های دولتی به ویژه نهادهای فرهنگی به عنوان سایر قطعات پازل ورود پیدا کنند زیرا شهرداری به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد. اما متأسفانه با توجه به روند فعلی دستگاه های دولتی، چشم انداز روشنی در این خصوص پیش بینی نمی شود.

وی افزود: باید اختیارات شورای شهر افزایش یابد و اعضای شورا اعتقاد داشته باشند به عنوان نمایندگان مردم تمام تلاش خود را برای جلب مشارکت شهروندان به کار ببندند تا این موضوع در قزوین محقق شود. همچنین باید جلب مشارکت شهروندان در اولویت برنامه های شورای شهر قرار گیرد و اولویت بندی ها بر اساس نیاز و خواسته شهروندان صورت گیرد تا در رکود کنونی اقتصاد شهر در جهت جلب مشارکت شهروندان گام برداشته شود.

نائب رئیس شورای اسلامی در خاتمه در خصوص خروجی ها و دستاوردهای همایش شهر و سیمای شهر گفت: چنین همایش هایی باید خروجی های عینی و عملیاتی داشته باشند. همچنین باید همایش های دوره های گذشته، مرور و ضعف و آسیب های آنها بررسی شود. البته برگزاری چنین همایش هایی مسائل روز شهر به مسئولین یادآوری می کند و می تواند تلنگری برای آنان باشد که فعالیت های حوزه خود را افزایش دهند.