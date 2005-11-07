واشنگتن منتظر حمايت هاي برلين است

به گزارش خبرگزاري مهر، " دانيل فريد " يكي از مقامات وزارت امورخارجه آمريكا در گفتگو با روزنامه آلماني تاگس اشپيگل افزود : واشنگتن خواستار حمايت هاي برلين از سياست هاي آمريكا درعراق است .

وي با بيان اين مطلب كه ما در انتظار اعزام نظاميان آلمان به عراق نيستيم، اظهار داشت : آلمان از راه هاي مختلف مي تواند به بهبود وضعيت عراق كمك كرده و از مشكلات موجود در اين كشور بكاهد .

اين مقام وزارت امورخارجه آمريكا در ادامه تصريح كرد : عراق براي بيرون آمدن از وضعيت حاضر به تجهيزات و امكاناتي نياز دارد كه آلمان از تمام آنها برخوردار است .

" فريد" همچنين خاطر نشان كرد: اين گمان در ميان برخي مقامات آمريكا وجود دارد كه گويي آلمان ها اقدام واشنگتن در براندازي حكومت ديكتاتوري صدام را باور نداشته و حتي انتقاداتي به آن دارند .

وي با اشاره به روي كار آمدن دولت جديد در آلمان ابراز اميدواري كرد كه مسائل بحث برانگيز و مبهم در خصوص سياست خارجي دو كشور آلمان و آمريكا به بهترين شكل ممكن برطرف شود .

اين مقام وزارت امورخارجه آمريكا در ادامه اين گفتگو خاطرنشان كرد : مقامات آمريكا خواهان همسويي بيشتر برلين - واشنگتن در مقوله سياست خارجي است .

" فريد " با اشاره به برنامه هاي هسته اي ايران ، بحران خاورميانه و روابط با روسيه گفت : آمريكا خواهان تلاش بيشتر آلمان در كنار دو كشور ديگر اروپايي براي حل بحران هسته اي ايران است . واشنگتن همچنين خواهان مشاركت هر چه بيشتر اروپا و آمريكا در حل بحران خاورميانه و فراهم آوردن زمينه لازم براي بسط و گسترش همكاري با اروپاست .