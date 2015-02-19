رزمایش رهروان شهدا عاشقان رسول الله (ص) در استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسحاق هراسانیان صبح پنجشنبه در حاشیه برگزاری رزمایش بزرگ الی بیت المقدس ۳ در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه این رزمایش با رمز مبارک «لبیک یا محمد (ص) یا رسول الله» امروز و فردا در اردوگاه های قدس استان برگزار می شود افزود: بسیجیان گردان های مختلف در این رزمایش توان و آمادگی خود را برای دفاع از دست آوردهای انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدات و توطئه ها به نمایش می گذارند.

وی با اشاره به این مطلب که روز اول این همایش به فراخوان، آموزش و مرور برنامه ها اختصاص دارد و در روز دوم صبحگاه بزرگ نیروها و مرحله اصلی رزمایش با حضور گردان ها برگزار می شود، افزود: رزمایش امسال بر اساس تاکتیک های مقابله با حساسیت ها و نیازهای هر شهرستان طراحی شده است.

فرمانده قرارگاه رزمایش الی بیت المقدس ۳ با اشاره به اینکه این رزمایش در تمام شهرستان ها به استثنای سرخه و دامغان به دلیل همزمانی با برگزاری اجلاسیه های شهدا این شهرها شروع شده، افزود: ارتقاء آمادگی و توان رزم، آموزش، سازماندهی و حفظ و انسجام از مهمترین اهداف این رزمایش دو روزه است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: حفظ و تقویت امنیت استان، مراکز حساس و مهم، کویر و تهدیدات آن، امداد و نجات، مقابله با حوادث، مقابله با ناآرامی ها و ... از جمله این تاکتیک ها و برنامه های رزمایش است.