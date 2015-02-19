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۳۰ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۳۲

هراسانیان:

رزمایش رهروان شهدا عاشقان رسول الله (ص) در استان سمنان آغاز شد

رزمایش رهروان شهدا عاشقان رسول الله (ص) در استان سمنان آغاز شد

سمنان - جانشین فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان از آغاز برگزاری رزمایش بزرگ الی بیت المقدس ۳ با عنوان رزمایش رهروان شهدا عاشقان رسول الله (ص) با حضور ۲۷ گردان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسحاق هراسانیان صبح پنجشنبه در حاشیه برگزاری رزمایش بزرگ الی بیت المقدس ۳ در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه این رزمایش با رمز مبارک «لبیک یا محمد (ص) یا رسول الله» امروز و فردا در اردوگاه های قدس استان برگزار می شود افزود: بسیجیان گردان های مختلف در این رزمایش توان و آمادگی خود را برای دفاع از دست آوردهای انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدات و توطئه ها به نمایش می گذارند.

وی با اشاره به این مطلب که روز اول این همایش به فراخوان، آموزش و مرور برنامه ها اختصاص دارد و در روز دوم صبحگاه بزرگ نیروها و مرحله اصلی رزمایش با حضور گردان ها برگزار می شود، افزود: رزمایش امسال بر اساس تاکتیک های مقابله با حساسیت ها و نیازهای هر شهرستان طراحی شده است.

فرمانده قرارگاه رزمایش الی بیت المقدس ۳ با اشاره به اینکه این رزمایش در تمام شهرستان ها به استثنای سرخه و دامغان به دلیل همزمانی با برگزاری اجلاسیه های شهدا این شهرها شروع شده، افزود: ارتقاء آمادگی و توان رزم، آموزش، سازماندهی و حفظ و انسجام از مهمترین اهداف این رزمایش دو روزه است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: حفظ و تقویت امنیت استان، مراکز حساس و مهم، کویر و تهدیدات آن، امداد و نجات، مقابله با حوادث، مقابله با ناآرامی ها و ... از جمله این تاکتیک ها و برنامه های رزمایش است.

کد مطلب 2501023

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