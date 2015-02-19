نخستین همایش علمی تازه های سرطان در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر نخستین همایش علمی تازه های سرطان روده بزرگ روز پنجشنبه در این نشست که با حضور متخصصان حوزه درمان، ‌ رادیولوژی، ‌جراحان و پزشكان هسته ای برگزار شد هدف از برگزاری این همایش را شناسایی راه های تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ و تبادل تجربیات در این راستا عنوان کرد.

علی تقی زاده بیان کرد: همایش یکروزه علمی تازه های سرطان روده بزرگ که با همكاری انجمن سرطان شناسی ایران و مركز تحقیقات سرطان دانشكده علوم پزشكی مشهد برگزار شده نقش بسزایی در آشنایی دست اندرکاران حوزه درمان با آخرین یافته های به دست آمده در این بیماری دارد.

وی افزود: با توجه به پیشرفت روز افزون اطلاعات در بخش پزشكی برگزاری این همایش می تواند باعث بروز شدن اطلاعات پزشكان در حوزه بیماری های سرطانی از جمله سرطان روده بزرگ شود.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم سمینار های تخصصی در حوزه تازه های درمانی سرطان روده بزرگ را به صورت سالیانه و مدام در مشهد برگزار كنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سمینار یکروزه علمی تازه های سرطان روده بزرگ روز پنجشنبه با حضور رییس انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران و رییس اداره سرطان وزارت مشهد در هتل هما مشهد برگزار شد.