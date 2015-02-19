طرح تحریم گاز اروپا تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نور، به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت:در حال حاضر شرایط بین ما و ۱+۵ بگونه ای است که آنان در پی تسلط خود هستند و اگر ما نیز شرایط آنان را بپذیریم، آنان دست از تحریم برنمی دارند.

وی با بیان اینکه آنها به یک برنامه ۱۰ ساله برای مذاکرات قائل هستند تصریح کرد: وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی، نعمتی برای جهان اسلام است و اگر چنین رهبری نبود امروز سرنوشت ما معلوم نبود.

وی از مقام معظم رهبری به عنوان بزرگترین استراتژیست جهان اسلام یاد کرد و به فرمایش معظم له مبنی بر اگر بنای تحریم باشد ما نیز می توانیم تحریم کنیم، افزود: این نشان می دهد که باید ما از ظرفیتها و توانمندیهایمان استفاده کنیم.

فیاضی به طرح تحریم گاز اروپا اشاره کرد و گفت: مرحله مقدماتی این طرح تهیه شده و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود.

غرب در مذاکرات در پی وقت کشی است

این نماینده مجلس گفت: جریان مذاکره نشانی می دهد که غرب دنبال بازی سیاسی و وقت کشی است و باید روی پای خود بایستیم و اقتصاد مقاومتی باید مدنظر قرار گیرد.

فیاضی از مسئولان درخواست کرد تا با مردم با مدارا برخورد کنند، گفت: بارها و بارها به دولت گفتیم که یارانه را حذف کنند و به دلیل آنکه بودجه با نفت بسته نمی شود، حذف یارانه و افزایش چند درصدی بنزین و حاملهای انرژی اتفاق می افتد.

نماینده مردم نور و محمودآباد درباره پیگیری پروژه های نیمه تمام شهرستان خواستار برنامه ریزی در این زمینه شد و گفت: نباید سهم اعتباری شهرستان در جای دیگر هزینه شود.

فیاضی خواستار پیگیری جدی تر در زمینه طرح های ماده ۱۸۰ شد و گفت: نحوه شروع و اجرای کارها باید گزارش داده شود.

بیمارستانی که لنگ پیمانکار مانده است

وی با بیان اینکه بیمارستان تامین اجتماعی چمستان لنگ پیمانکار مانده است گفت: حدود دو ماه است که اجرای این بیمارستان لنگ انتخاب پیمانکار مانده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه جاده نور – چمستان به قتلگاه تبدیل شده است، تصریح کرد: پیگیری برای تامین اعتبارات این طرح ملی ضروری است.

فیاضی با انتقاد از اجرا نشدن پست ۶۳ کیلوولت چمستان، نصب این پست را برای رفع مشکلات منطقه ضروری دانست.

ردپای میراث فرهنگی در تخلفات تغییر کاربری

وی با بیان اینکه شهرستان نور منطقه گردشگری است، گفت: این شهر با پذیرش مسافران باید اقتصادی تر شود و عملکرد سازمان گردشگری باید مشهودتر باشد و این سازمان باید در این زمینه پاسخگو باشد.

عبدالوحید فیاضی با اشاره به تخلفات سازمان میراث فرهنگی گفت: این سازمان به هرکس که ویلا ساخته، عنوان کرده است که این طرح تفریحی و گردشگری بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان گردشگری باید پاسخ دهد که برای تبدیل نور به قطب گردشگری چه برنامه ای دارد، بیان داشت: گره کور شهرستان، ترافیک است و این امر در رونق گردشگری تاثیر می گذارد.

فیاضی گفت: تخلفات صورت گرفته در تغییر کاربری را چه کسی باید پاسخ دهد و امروز چرا خانه های یک زن بیوه به دلیل تخلفات دیگر دستگاهها خراب می شود.

۲۴ تیم در المپیاد ورزشی کارگران کشور در نور شرکت می کنند

فرماندار ساری به برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی کارگران کشور اشاره کرد و گفت: ما میزبان ۲۴ تیم از کشور برای مسابقات والیبال ساحلی هستیم.

هادی خنجری نیز در جلسه شورای اداری خواستار برنامه ریزی مناسب برای اجرای این مسیم، مسابقات شد.

وی با تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی دهه فجر گفت: باید از دستاوردهای ایام خجسته و مبارک دهه فجرصیانت کنیم.

جذب ۷۶ درصدی اعتبارات شهرستان

وی اعتبارات مصوب شهرستان را در سال گذشته ۱۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان ۲.۵ میلیارد تومان محقق شد درحالیکه امسال ۷۶ درصد بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبارات مصوب شهرستان محقق شد.

خنجری گفت: از محل تملک و دارایی و تبصره ۲۲ ماده ۱۸۰ حدود ۱۲ میلیارد تومان به اعتبارات شهرستان افزوده شده است.

دکتر حسینی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور، گفت: برای مرمت مراکز بهداشتی و درمانی یک میلیارد و ۱۴۹ میلیون تومان اعتبار جذب شده است و این اعتبارات برای بازسازی مراکز درمانی، فضای زیست پزشکان و مراکز درمانی و تاسیساتی هزینه شده است.

ساخت هشت خانه بهداشت/ نور آزمایشگاه مرکزی ندارد

وی گفت: در فاز دوم بیش از ۶۱۲ میلیون تومان اعتبار برای بهداشت و درمان تخصیص داده شده و ساخت هشت خانه بهداشت نیز در شهرستان آغاز شده است.

حسینی گفت: از این تعداد پنج خانه بهداشت آماده شده و در مجموع ۶۶۸ میلیون تومان برای ساخت خانه بهداشت هزینه شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نور گفت: ۶۷ میلیون تومان اعتبار برای فضای زیست و آموزشهای بهورزی تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه این شهرستان آزمایشگاه مرکزی ندارد گفت: یک خیر مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای مرمت آزمایشگاه کمک کرده است و از سوی دانشگاه نیز اعتباراتی برای تجهیز آزمایشگاه درنظر گرفته شده است.