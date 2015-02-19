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۳۰ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۰۳

ابراهیم خانی:

نظارت ها مراکز عرضه و تهیه مواد غذایی در زنجان تشدید می شود

نظارت ها مراکز عرضه و تهیه مواد غذایی در زنجان تشدید می شود

زنجان-معاون فنی مرکز بهداشت استان زنجان از تشدید نظارت ها بر اماکن عمومی به ویژه مراکز عرضه و تهیه مواد غذایی در آستانه آغاز تعطیلات نوروزی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه ابراهیم خانی ظهر پنج شنبه  در مراسم مانور مشترک بسیج سلامت نوروزی افزود: در تعطیلات نوروزی بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری‌های عفونی شدت می‌گیرد که در این امر تا حدی خود مردم مسئول هستند که باید نسبت به رعایت موازین بهداشتی دقت بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از موارد مربوط به حوزه بهداشت، شامل نظارت‌های دقیق به این بخش می‌شود که این مهم تنها بر عهده مرکز بهداشت و دانشگاه علوم‌پزشکی نیست

ابراهیم خانی افزود: با توجه به نزدیکی تعطیلات نوروزی و حجم گسترده مسافرت‌ها در این ایام ممکن است به دلیل رونق بیشتری که می‌گیرند در توزیع و تهیه موادغذایی کم‌کاری‌هایی اتفاق بیفتد از این رو با دقت بیشتری به بازرسی‌ها می‌پردازیم  و این امر با سلامت مردم ارتباط دارد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان زنجان با بیان اینکه افزایش آگاهی در  نظارت بر مراکز عرضه مواد غذایی حائز اهمیت است، گفت: کمیته‌های بهداشتی برای نظارت و کنترل موادغذایی، آب‌شرب، سرویس‌های بهداشتی اماکن عمومی و جایگاه‌های سوخت تشکیل شده است تا مردم در ایام نوروز مشکلی نداشته باشند.

کد مطلب 2501041

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