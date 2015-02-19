نمایشگاه بهاره در قزوین از ۱۵ اسفند برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از تاریخ ۱۵لغایت ۲۴ اسفند ماه، از ساعت ۱۵ الی ۲۲ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین با نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به منظور تامین مایحتاج عمومی و تنظیم بازار، کنترل قیمت‏ها و نیز ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، مجموعه و برنامه ‏های خود را از جمله، برگزاری نمایشگاه‏های عرضه مستقیم کالا که از راهبردهای موثر در همین راستا می‏باشد قرارداده است.

پرزحمت عنوان کرد: نمایشگاه‏های عرضه مستقیم کالا به طور هماهنگ در همه شهرستان های استان (آبیک، آوج، البرز، بوئین زهرا و تاکستان) در بازه زمانی ۵ لغایت ۲۵ اسفندماه مطابق با دستورالعمل‏های مرتبط برگزار می شود.

این مسئول اظهار کرد: اولویت کالایی در عرضه این نمایشگاهها شامل کیف و کفش، آجیل و خشکبار، شیرینی و شکلات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، شوینده ها و ... می باشد که حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهند شد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با محوریت اتاق اصناف شهرستان قزوین برگزار می شود، افزود: اکیپ بازرسی و نظارت به صورت دائمی درمحل نمایشگاه حضور خواهند داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در پایان بیان کرد: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی غرفه های نمایشگاهها، سه اکیپ بازرسی در نمایشگاه مستقر خواهند شد، مردم می توانند در صورت مشاهده تخلف شکایات خود را در خصوص گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و ... با بازرسان مستقر در نمایشگاه در میان بگذارند.

فروشگاهها و واحدهای صنفی ملزم به درج قیمت هستند

علی اکبر کبیری معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین نیز در ادامه بر لزوم نصب برچسب قیمت در فروشگاهها و واحد های عرضه کننده کالا و خدمات تاکید کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات از ۱۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین اظهارداشت: کلیه فروشگاهها و عرضه کنندگان کالا و خدمات باید برچسب قیمت را برروی کالا و خدمات مورد عرضه نصب کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین افزود: در صورت عدم درج قیمت و عدم نصب نرخنامه از سوی واحد های مبادی توزیع تخلف محسوب شده و طبق قانون برخورد خواهد شد.

کبیری گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم در خرید برخی از کالا ها و خدمات و همچنین لزوم پایش و کنترل بازار، کلیه واحد های صنفی ملزم به رعایت قوانین مربوطه هستند.

وی با اشاره به شرایط خاص بازار کالا و خدمات و بویژه کالاهای پرمصرف و اولویت دار در ایام پایانی سال، تاکید کرد: جهت جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمتها، این سازمان در نظر دارد طرح نظارتی ویژه نوروز را از ۱۵ اسفندماه لغالیت ۱۵ فروردین ماه سال آینده در سطح استان برگزار کند.

این مسئول با بیان اینکه بخش بازرسی و نظارت در این ایام بسیار فعال خواهد بود، تصریح کرد :کلیه واحدهای عرضه کننده مایحتاج مردم نسبت به نصب برچسب قیمت ، صدور فاکتور رسمی و معتبر دو برگی، رعایت سود قانونی و نرخ های مصوب، رعایت قوانین برگزاری حراج و فروش فوق العاده اقدام کنند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در سراسر استان گفت : نمایشگاههای عرضه مستقیم کالای بهاره در شهر های قزوین، الوند،آبیک، بوئین زهرا و تاکستان از ۵ الی ۲۵ اسفند ماه برگزار خواهند شد.

کبیری اظهارداشت : واحد هایی که اقدام به برگزاری حراجی یا فروش فوق العاده می کنند باید ابتدا از اتحادیه های مربوطه مجوز لازم را اخذ کنند.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین، تاکید کرد: کالا های عرضه شده در حراج و فروش های فوق العاده، باید کالایی باشد که در حالت عادی و طول سال فروخته می شود و با همان کیفیت مرغوبیت و بر اساس فاکتور های فروش معتبر توزیع شود.

وی در پایان از کلیه واحد های صنفی درخواست کرد: هنگام ورود بازرسین به واحد های صنفی با بازرسان این سازمان همکاری لازم را داشته باشند.