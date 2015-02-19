تکریم خانواده معظم شهدا وظیفه همه مردم ومسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست با مشاور ایثارگران دستگاههای اجرایی استان افزود: اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون رشادت ها و ایثارگری های شهیدان والامقام و جانبازان سرافراز در دفاع از میهن اسلامی و رفع تجاوزات دشمنان است.

وی با اشاره به پایمردی و استقامت خانواده های معظم شهدا در پاسداری از ارزش های والای انقلاب اسلامی، گفت: امروز خانواده بزرگوار شهدا راه و مسیر شهیدان خود را که همانا صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی است.

وی گفت: امیدواریم با تلاش و کوششی خستگی ناپذیر و خدمت رسانی بیشتر به مردم گوشه ای از فداکاری شهیدان و جانبازان را جبران کنیم.

استاندارچهارمحال وبختیاری تامین اعتبار مصوبات سفر ریاست جمهوریی به استان را از مهمترین برنامه های اجرایی مسئولین عنوان کرد و افزود: تا کنون اعتبار بخشی از طرحها مصوب و شروع عملیات شده است.

سلیمانی از پیگیری اجرای دیگر طرحهای سال 94 خبر دادو افزود: با تلاش و شبانه روزی موفق شدیم مجوز اعتبار طرح ملی احداث راه آهن شهرکرد به بنادر جنوبی تصویب شود.

به گفته وی، اجرای این طرح در خروج استان از بن بست، توسعه راههای ارتباطی، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه و زمان در حمل بار مسافر را از استانهای مرکزی به استانهای جنوبی عنوان کرد.

وی اجرای طرح انتقال آب بن – بروجن را از دیگر طرحهای موفق در سفر ریاست جمهوری عنوان کرد و افزود: این طرح با تخصیص 900میلیارد ریال اعتبار در سال آینده سرعت چشمگیری خواهد داشت.