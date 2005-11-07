قوانين تامين اجتماعي دست و پا گير است / قانون زايي در قوانين تامين اجتماعي الزامي است

محمد عباسپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر با تاكيد بر دست و پاگير بودن قوانين بيمه ها و تامين اجتماعي در كشور گفت : برخي قوانين تامين اجتماعي به صورت شفاف نيست و اين امر باعث سردرگرمي مردم در دريافت خدمات از سازمانهاي بيمه گر شده است .

وي با تاكيد بر قانون زدايي در قوانين تامين اجتماعي گفت : مي بايست بخشي از قوانين تامين اجتماعي كه تاثيري در نحوه خدمات رساني به بيمه شدگان ندارد حذف گردد.

عباسپور با اشاره به اينكه مجلس درصدد قانون زدايي در قوانين تامين اجتماعي است تصريح كرد : حذف قوانين دست و پاگير كه باعث سردرگمي مردم در دريافت خدمات بيمه اي مي شود به طور حتم از سوي نمايندگان و اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي پيگيري خواهد شد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با مشكلات موجود سازمانهاي بيمه گر و به خصوص سازمان تامين اجتماعي گفت : تنها وجود برخي قوانين سازمان تامين اجتماعي باعث يكسري ايرادات در نحوه خدمات رساني به بيمه شدگان شده است كه در صورت بر طرف شدن آنها مشكلات اين سازمان نيز رفع خواهد شد.