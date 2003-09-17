روسيه دليلي براي قطع همكاري با ايران نمي بيند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، روسيه با نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي از برنامه هسته اي ايران دفاع مي كند. اين كشورمعتقد است هيچ دليلي وجود ندارد كه ايران بمب هسته اي بسازد.

"الكساندر روميانسف" وزير انرژي اتمي روسيه روز سه شنبه در وين گفت: "هيچ مدركي مبني بر اينكه ايران داراي تكنولوژي لازم براي ساخت سلاح اتمي باشد، وجود ندارد."

وي اين سخنان را در پي بيانيه روز جمعه آژانس مبني براينكه ايران به دارا بودن برنامه غني سازي اورانيوم مشكوك است ،عنوان كرد.همچنين آزانس اعلام كرده است كه عدم پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران نشان دهنده اين است كه اين كشور شفافيت لازم را دارا نيست.

ديده بان هسته اي سازمان ملل تا 31 اكتبر به ايران فرصت داده است كه به خواسته هاي آژانس پاسخ دهد.

عليرغم فشار آمريكا بر روسيه،اين كشوردرصدد است براي ساخت كارخانه نيروي 1000 مگاواتي با تهران همكاري كند.

روميانسف گفت :"زماني كه قطعنامه آژانس درموردايران درحال بررسي است نمايندگان آمريكا از ما خواسته اند كه فعاليت خود در ايران را متوقف كنيم."

وي افزود: "ما از آمريكا خواسته ايم كه توضيح دهد به چه دليل بايد همكاري خود را با ايران قطع كنيم اما پاسخ روشني دريافت نكرده ايم."

وزير انرژي اتمي روسيه اعلام كرد: "در شرايط حاضر روسيه دليلي براي قطع همكاري خود با ايران نمي بيند زيراايران از قوانين بين المللي هيچ گونه تخطي نكرده است."



