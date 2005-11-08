دايرة المعارف داستانهاي فارسي مكتوب مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ وادب مهر، تدوين اين كتاب از پنج سال پيش آغاز شده و تا به حال 17 هزار مدخل نوشته شده و تا 20 هزار مدخل ادامه خواهد داشت و در قالب 3 الي 4 جلد قطور توسط نشر چشمه منتشر خواهد شد .

در خصوص تدوين اين كتاب يك تيم 20 نفره از نويسندگان و مدخل نگاران مشغول فعاليت هستند و دكتر محمد غلام و دكتر حسن ذوالفقاري مجريان طرح مي باشند و مشاور و ناظر طرح دكتر تقي پورنامداريان و دكتر علي محمد حق شناس هستند .



به گزارش مهر ، اين دايرة المعارف قصد دارد تمامي داستان هاي فارسي را كه تا به امروز به چاپ رسيده خلاصه كند به طوري كه خلاصه داستانها راجع به ساختار فني و بن مايه و مسائل خاص مربوط به اجتماع و مردم شناسي اطلاعاتي را در اختيار خوانندگان قرار دهد و مخاطبان بتوانند به راحتي از طريق اين دايرة المعارف به هر داستان و روايت مورد نظر دسترسي داشته باشند .



به گفته ذوالفقاري ، مجموعا 270 منبع از داستان هاي مكتوب فيش برداري شده است و كتاب مي كوشد تا گستره حوزه داستاني فارسي را درادبيات ، از لحاظ كيفي و كمي نشان دهد ، چرا كه ادبيات سنتي ما از لحاظ داستاني بسيارغني است وبا انتشاراين مجموعه و احيانا ترجمه آن به زبانهاي ديگرزمينه اي براي معرفي و فرهنگ و تمدن ايران فراهم خواهد شد .



همچنين دكتر حسن ذوالفقاري فرهنگ جامعي در مورد ضرب المثلهاي فارسي را كه بالغ بر 120 هزار مثل است را در دست ويرايش دارد و به زودي توسط نشر مازيار به چاپ خواهد رساند .