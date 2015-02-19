تقدیر از یک فعال فرهنگی/عرب عامری عضو شورای فرهنگ عمومی ورامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جلسه شواری فرهنگ عمومی شهرستان ورامین با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان و اعضای این شورای در بیت امام ورامین برگزار شد که علاوه بر مصوبات دارای حاشیه های قابل توجهی بود.

در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین از تلاش های چندین ساله مجتبی عرب عامری در حوزه فرهنگی و اجتماعی با اهدای هدیه ای تجلیل به عمل آمد.

مجتبی عرب عامری دانش آموخته رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد است که بیش از هفت سال در کسوت ریاست آموزش و پرورش ورامین فعالیت کرده و خدمات موثر اجتماعی و فرهنگی از جمله تحول در استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه ساز برای گسترش فضاهای آموزشی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

همچنین در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین به پاس تقدیر از زحمات و تلاش های مجتبی عرب عامری، وی با رأی اکثریت اعضا به عنوان شخصیت حقیقی عضو جدید شورای فرهنگ عمومی انتخاب و به اعضا معرفی شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی ورامین و در مراسم تقدیر از تلاش های فرهنگی عرب عامری اظهار داشت: باید قدردان زحمات و تلاش های فعالان فرهنگی شهرستان بود و آقای عرب عامری از جمله افرادی هستند که در زمینه های فرهنگی قدم های مثبتی را برداشته اند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: باید در ادارات و نهادهای ما اخلاق و رعایت فرهنگ در دستور کار قرار بگیرد موضوعی که متأسفانه در برخی مواقع از سوی برخی مسئولان مورد بی مهری قرار می گیرد.

عدم حضور برخی از مسئولان در جلسه امروز شورای فرهنگ عمومی یکی از نکات منفی این نشست بود به طوری که حتی نماینده ای از برخی ادارات نیز در جلسه حضور نداشت.