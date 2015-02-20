استقرار صاحبان ایده مرتبط با IT در پارک فناوری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین سري مسابقات استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با عنوان تي استارتاپ (TStartup)با هدف حمایت از ایده های این حوزه برای تجاری شدن، سوم اسفندماه در اولین روز کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری، توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

براین اساس رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از حمایت این پارک از ایده های شرکت کننده در این مسابقه خبر داد و گفت: "تی استارتاپی" ها می توانند شرکت خود را ثبت کنند.

دکتر صدیق افزود: ایده هایی که به مرحله نهایی تی استارتاپ حوزه فناوری اطلاعات راه یابند، می توانند نسبت به ثبت شرکت و استقرار خود در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام کنند.

وی گفت: بیش از 3 هزار ایده در مسابقه "تی استارتاپ" ثبت نام اولیه کرده اند که با توجه به محدودیت های زمانی، تعداد 20 ایده برتر برای ارائه در روزهای برگزاری کنفرانس انتخاب و معرفی خواهند شد و جوایز ویژه ای به آنها تعلق خواهد گرفت.

این مسابقات با هدف حمایت از صاحبان ایده و کسب و کارهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات برگزار می شود.