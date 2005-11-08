پنبه هاي دست ورزي شده حافظ محيط زيست و سلامت انسان است

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر "مسعود توحيد فر" عضو هيئت علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي بيوتكنولوژي در آغاز مقاله اي كه براي همايش بيوتكنولوژي نوشته ، آورده است : يكي از علومي كه در سالهاي اخير رشد قابل توجهي داشته بيوتكنولوژي است كه نقش تعيين كننده اي در شكل دهي قدرت سياسي و اقتصادي هر كشور دارد. يكي از شاخه هاي بيوتكنولوژي مهندسي ژنتيك يا دست ورزي ژنتيكي موجودات از جمله گياهان است. سطح زير كشت گياهان دست ورزي ژنتيكي شده در دنيا در سال 2003، 7/67 ميليون هكتار بوده است. گياهان دست ورزي شده يا GMO در واقع گياهاني هستند كه ژن هاي مفيد مورد نظر مانند ژن هاي ايجاد كننده مقاومت در برابر آفات و بيماري ها از ساير منابع به آنها منتقل شده است. نظر به اهميت پنبه به عنوان يك محصول استراتژيك و نقش آن در زنجيره اقتصاد كشور براي اولين بار پنبه مقاوم به آفت با هدف كنترل ميزان خسارت در حد مطلوب و قابل قبول و حفظ محيط زيست از طريق كاهش ميزان مصرف سموم شيميايي در كشور توليد شد.

با كاربرد بذر پنبه Bt در مزارع كشور و با احتساب 10 درصد افزايش عملكرد، 21 هزار تن وش خواهيم داشت كه اين ميزان معادل افزايش 3 هزار تن روغن، جلوگيري از خروج سالانه 3 ميليون دلار ارز، افزايش الياف 9 هزار تن داراي ارزشي معادل 9 ميليون دلار خواهد بود. بعلاوه دستاوردهاي زيست محيطي حاصل از عدم مصرف حدود 400 تن سموم مختلف نيز البته شايان توجه فراوان است.

براي جريان ژني بين دو گياه لازم است آن دو از نظر جنسي سازگار و دوره باروري يكساني داشته باشند. حامل گرده بايد قادر باشد گرده را بين دو والد انتقال دهد. جمعيت هاي وحشي پنبه G.hirsutum نسبتا نادر و در مناطق غير كشاورزي و بسيار دور از مزارع پنبه پراكنده هستند. پنبه به طور طبيعي خودگشن بوده بنابراين احتمال دگرگشني پنبه هاي دستورزي نشده با گونه هاي Gossypium يا ديگر گونه هاي همان خانواده بسيار پائين و يا صفر است.

به گزارش "مهر"، نويسنده در بخش ديگري از مقاله خود تصريح كرده است : مطالعات دگرگشني در پنبه نشان داده پنبه هاي مصري و آپلندي 52 كروموزوم دارند و با واريته هاي وحشي كه 26 كروموزوم دارند ناسازگارند لذا نمي توانند تلاقي يابند و نتايج بارور توليد كنند. اگرچه ممكن است گرده افشاني با گونه هايي كه 52 كروموزم دارند نيز اتفاق بيافتد ولي پنبه هاي تجاري معمولا در مناطقي كه پنبه هاي وحشي وجود دارند مشاهده نمي شوند. به عنوان مثال دگرگشني با گونه وحشي G.tomentosum در هاوانا ممكن است ديده شود ولي ارقام تجاري آن در هاوانا رشد نمي كنند.

هيچ گونه مشخصي خارج از خانواده پنبه وجود ندارد كه از نظر جس با ارقام زراعي سازگار باشد و با مطالعاتي كه بر روي پروتئين Bt انجام شده مشخص شد كه پروتئين هاي Bt اثر سوئي روي ارگانيسم هاي غير هدف ندارند، بطوريكه Bt باكتري است كه به وفور در طبيعت يافت مي شود. بررسي هاي مزرعه اي نشان داد كه كاهش جمعيت ارگانيسم هاي غير هدف به علت سموم مصرفي آفت كش ها بوده است نه پروتئين Bt. گرده هاي پنبه كوچك و خارهاي زيادي دارند كه انتقال آنها همانند گرده ذرت بوسيله باد صورت نمي گيرد.

در تحقيقات چند ساله اي كه توسط سرويس The Animal and Plant Health Inspection آمريكا روي پنبه Bt و بنا درخواست كمپاني Monsanto انجام شد، نتايج مختلفي به همراه داشت.

پنبه Bt مقاوم به آفات هيچ گونه خصوصيت بيماري زايي از خود نشان نداده است (انسان و دام). همچنين پنبه Bt مقاوم به آفات بعيد بنظر مي رسيد كه قابليت تبديل شدن به علفت هرز را داشته باشد.

قابليت تلاقي جنسي از پنبه Bt به گونه هاي وحشي بسيار پائين است و پنبه Bt مقاوم به آفات از نظر خصوصيات كمي و كيفي الياف پنبه مشابه پنبه شاهد است.

پنبه Bt مقاوم به آفات هيچ گونه اثري روي حشرات مفيد و غير هدف ندارند. ضمن اينكه اين پنبه مقاوم به آفات نسبت به ساير روش هاي كنترل آفات كاهشي در توانايي كنترل آفات از خود نشان نداده است.

در انتها سرويس The Animal and Plant Health Inspection آمريكا به اين نتيجه رسيد كه پنبه Bt مقاوم به آفات به اندازه پنبه معمولي ايمن است.

به گزارش "مهر" نويسنده در پايان مقاله خود آورده است : اين حقيقت زماني خود را نمايان مي كند كه محصولات حاصل از دانش مهندسي ژنتيك در اختيار مردم قرار گيرد. در ايران با وجود نوپا بودن در علم بيوتكنولوژي، توانسته در مدت كوتاهي پنبه Bt مقاوم به آفات توليد كند و جايگاهي خوبي از نظر مهندسي ژنتيك گياهان در بين كشورهاي منطقه به خود اختصاص دهد.