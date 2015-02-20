تصاویر ابری مرموز در مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۲۰۱۲ میلادی، مجموعه ای از ابرهای عجیب و مرموز در اطراف سیاره مریخ ظاهر شدند که توجه کارشناسان را به خود جلب کرد. محققان در همان زمان اعلام کردند این پدیده که از لحاظ ظاهری و دمایی شبیه به ابر است اما شاید علت آن را بتوان در غبار ناشی از تاثیر یک شهاب سنگ یا ... دانست.

اکنون و بعد از رویت این پدیده در سال ۲۰۱۲ میلادی، بازهم ابرهای مرموز در سال ۲۰۱۵ میلادی در اطراف سیاره مریخ ظاهر شده اند. در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵، ابرها بر ناحیه یکسانی و به ارتفاع ۲۵۰ کیلومتری سیاره سرخ ظاهر شده اند. کارشناسان معتقدند، وجود چنین توده ابرمانندی در این ارتفاع و در مرز بین جو و فضای بیرونی که بسیار باریک است، عجیب به نظر می رسد.

توده باریکی که در تصویر زیر مشاهد می کنید و اطراف سیاره مریخ را احاطه کرده مربوط به سال ۲۰۱۲ میلادی است:

اما این توده به وسعت هزار کیلومتر گزارش شده و بزرگترین توده ای است که تاکنون در سیاره مریخ دیده شده است. ستون ابرها در سال ۲۰۱۲ میلادی به مدت ۱۰ روز رویت شد و سپس از سطح مریخ ناپدید شد تا در نهایت و در سال جاری باز هم ستون ابرها ظاهر شده اند. کارشناسان معتقدند، پیش از این نیز ابرهای دیگری در اطراف سیاره مریخ دیده شده بودند اما رویت ستون های ابری در چنین ارتفاع و چنین گستردگی عجیب و دور از انتظار است.

نظریه هایی که در این رابطه مطرح می شوند را می توان در تشکیل ابری از دی اکسید کربن یا ذرات آب دانست یا شفق های قطبی. کارشناسان معتقدند در صورتی که یکی از دو نظریه گفته شده، اثبات شود به معنای رد تمامی نظریه هایی است که تاکنون تصور می شد در رابطه با لایه هایی بالایی اتمسفر مریخ وجود دارد.