تبلیغات اسلامی از سازمان های موفق در حوزه حجاب و عفاف در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملازاده پنج شنبه شب در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی که با حضور امامان جماعت شهرستان سنندج در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: براساس برآوردها و بررسی های انجام شده توسط ستاد صیانت سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج، وزارت دفاع در حوزه حجاب و عفاف نسبت به سایر سازمان ها و نهادها بسیار موفق تر و مطلوب تر در سطح کشورعمل کردند.

وی با بیان اینکه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی از سه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است، عنوان کرد: برنامه های این ستاد از سال گذشته قوت بیشتری گرفته و با اقتدار در حوزه های حقوق شهروندی و حجاب و عفاف انجام وظیفه می کند.

وی اظهارداشت: مبنای برنامه های در حوزه حجاب وعفاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که برای 24 دستگاه اجرایی تکالیفی و وظایفی تعیین و مشخص کرده است.

جانشین رییس بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی بیان کرد: برنامه های مختلف آموزشی، مشاوره ای و فرهنگی با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات دستگاه های اجرایی تدوین و ابلاغ شده است.

ملازاده ادامه داد: دولت باید حداقل بتواند کارکنان خود را در بحث حجاب و عفاف به خوبی مدیریت کند تا آنها الگویی برای سایر اقشار جامعه شوند.

وی با اشاره به اینکه برگزاری دوره های آموزشی در راستای حقوق شهروندی منجر به کاهش تخلفات اداری می شود، گفت: متاسفانه بخشی از تخلفات اداری نشات گرفته از ناآگاهی و بی اطلاعی از قوانین و مقررات و حق و حقوق شهروندی است.

وی از دیگر برنامه های ستاد را فعال کردن دولت الکترونیک ذکر کرد و اظهارداشت: فساد و تخلفات اداری بیشتری به دلیل مراجعه حضوری مردم به دستگاه های اجرایی ایجاد می شود بنابراین دولت الکترونیک در راستای کاهش و از بین بردن تخلفات باید تحقق پیدا کند.