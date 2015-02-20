به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال جوانان کشور در مرحله گروهی غروب پنج شنبه برگزار شد و در یکی از بازی‌های برگزار شده تیم فوتبال افشید قم برابر آلومینیوم سازی اراک به تساوی رسید.

در این مسابقه، دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه تلاش با تساوی ۲ بر ۲ به رختکن رفتند تا در نخستین گام در مرحله گروهی این مسابقات امتیازات را تقسیم کنند.

افشید قم در این بازی با ترکیب حسن عزیزی، علی سهیلی، صادق عظیمی، عرفان محمدی منش، حسین محمدی منش، امیرحسین توکلیان، ابوالفضل برجی (ابوالفضل مرادی)، محمد زند (امیرحسین خسروانی)، محسن ساجدی، مهدی وزیری و حسین حیدری (مجتبی رساز) به میدان رفت.

گل نخست این بازی را نماینده قم به ثمر رساند چنان که ابوالفضل برجی در دقیقه ۱۵ با ضربه‌ای تمام کننده دروازه تیم آلومینیوم سازی اراک را گشود اما این گل در دقیقه ۳۱ پاسخ داده شد تا بازی با تساوی یک بر یک دنبال شود.

آلومینیوم سازی اراک در اواخر نیمه نخست به گل دوم خود هم رسید تا افشید در نیمه نخست ۲ بر یک بازنده به رختکن برود اما در نیمه دوم و در دقایق پایانی مسابقه، اینامیرحسین توکلیان بود که در دقیقه ۸۸ دروازه تیم آلومینیوم سازی اراک را باز کرد تا با گلی نجات بخش، از شکست تیمش جلوگیری کند.

دومین مسابقه تیم افشید قم در این مسابقات برابر دیگر نماینده استان مرکزی، تیم فوتبال آبی پوشان اراک برگزار می‌شود و افشید در این مسابقه به دنبال کسب نخستین پیروزی است.

علاوه بر تیم‌های آلومینیوم سازی اراک، افشید قم و آبی پوشان اراک، تیم‌های شهید امینی همدان و نماینده مریوان نیز در این مسابقات حاضر هستند و برای کسب ۲ سهمیه صعود بهمرحله دوم مسابقات جوانان کشور رقابت می‌کنند.