قم به مقام سوم مسابقات قهرمانی سه گانه کشور دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات سه گانه قهرمانی کشور شامگاه پنج شنبه همزمان با مرحله پایانی لیگ سه‌گانه کشور به پایان رسید و تیم نوجوانان قم موفق به حضور در جمع برترین‌های کشور شد.

در قسمت تیمی پیکارهای بازه سنی نوجوانان در مسابقات سه‌گانه قهرمانی کشور تیم هیئت سه‌گانه چهار محال و بختیاری به مقام نخست و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، تیم هیئت سه‌گانه سمنان عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و قم سوم شد.

نمایندگان قم با کسب موفقیت در رشته سه‌گانه شامل رشته‌های دو و میدانی، دوچرخه‌سواری و شنا توانستند عملکرد مطلوبی از خود بر جای بگذارند اما در کسب رتبه‌های بر‌تر در مسابقات انفرادی بازماندند.

در مراسم پایان این مسابقات، نفرات و تیم‌های بر‌تر رقابت‌های سه‌گانه قهرمانی کشور در دو بخش تیمی و انفرادی با حضور رئیس فدراسیون سه گانه مورد تقدیر قرار گرفتند در حالی که هدایت و سرپرستی تیم هیئت قم را احمد صالح دبیر هیئت سه‌گانه قم بر عهده داشت.

حضور تیم سه گانه قم رد مسابقات نوجوانان کشور، نویدبخش حیات دوباره این رشته در قم بود و به نظر می‌رسد رشته سه گانه قم در آینده و در سطح کشور می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

در این مسابقات و در رده سنی نونهالان در قسمت تک نفره عنوان نخست به نماینده زنجان رسید و مهرشاد افقری و عارف عباسی هر ۲ از اصفهان مقام‌های بعدی را کسب کردند و در قسمت تیمی نیز هیئت اصفهان، کردستان و زنجان عناوین نخست را از آن خود کردند.

در قسمت انفرادی و در رده سنی جوانان عنوان قهرمانی و گردن آویز طلا به ساسان مالمیر از کرمانشاه رسید و پارسا محجوب از کرمانشاه و سعید علیزاده از خراسان جنوبی عناوین دوم و سوم را کسب کردند در حالی که در مسابقات تیمی همین رده سنی خراسان جنوبی قهرمان شد و کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری در بخش تیمی در سکوی دوم و سوم ایستادند.

در مسابقات انفرادی در بخش رده سنی امید نیز محمد قزنچایی از سمنان قهرمان شد و محمدمهدی رحمتی از چهار محال و بختیاری و سیدمحمد حسینی از گلستان دوم و سوم شدند و در بخش تیمی این رده سنی تیم‌های هیئت سه‌گانه استان‌های اصفهان، قزوین و تهران مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.