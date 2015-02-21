چهارمی در جام جهانی هاکی رویا بود/ آرزویم بازی در لیگ آلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هاکی سالنی کشورمان در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۵ کشور آلمان، برای نخستین بار به عنوان چهارمی جهان دست پیدا کرد. این موفقیت، برای گلستانی ها ارزش بیشتری داشت زیرا دو مربی و دو بازیکن از این استان در تیم ملی حضور داشتند.

نوید طاهری راد بازیکن ۲۲ ساله گرگانی یکی از افراد تاثیرگذار تیم ملی بود و در تمام مسابقات به میدان رفت و سه گل در این تورنمنت به ثمر رساند.

از کسب عنوان تاریخی در هاکی چمنی تا چهارمی در جهان

طاهری راد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آغاز فعالیتش در این رشته ورزشی گفت: از سال ۸۱ هاکی رو شروع کردم و بعد از سه ماه در مسابقات مهارتی کشور که در تهران برگزار شده بود، هم در بخش انفرادی و هم در تیمی مقام دوم را به دست آوردم.

وی افزود: از سال ۹۰ به اردوی تیم ملی دعوت شدم و در همان سال در رده سنی امیدها و در بخش هاکی چمنی در کشور هنگ کنگ برای اولین بار در تاریخ هاکی، به مقام سومی آسیا رسیدیم. در همان سال در تیم ملی بزرگسالان در هاکی سالنی در مسابقات جام بین المللی الکترواستال روسیه به مقام سوم دست پیدا کردیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۱ در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند که به همراه برادرم شرکت کرده بودم، قهرمان شدیم. سال ۹۲ در اولین دوره مسابقات چمنی غرب آسیا در کشور قطر، نایب قهرمان شدیم. همان سال در بنگلادش موفق شدیم برای نخستین بار سهمیه حضور در بازی های آسیایی هاکی چمنی را به دست آوریم که به علت اینکه شانس کسب مدال نداشتیم، اعزام نشدیم.

این ملی پوش گلستانی به افتخارات دیگر به همراه تیم ملی اشاره و تصریح کرد: خرداد امسال نیز مسابقات قهرمانی آسیا در کشور چین تایپه برگزار شد که قهرمان شدیم و سهمیه جام جهانی آلمان را به دست آوردیم. برای اولین بار تیم ملی چمنی در لیگ جهانی کشور عمان شرکت کرد که البته به مقامی دست پیدا نکردیم.

پیروزی برابر روسیه مانند رویا بود

طاهری راد افزود: همچنین در دوره دوم جام الکترواستال روسیه به مقام قهرمانی دست یافتیم. آخرین افتخاری که به همراه تیم ملی به دست آوردم در جام جهانی آلمان بود که بهمن ماه امسال برگزار شد و تیم ملی هاکی برای نخستین بار به مقام چهارم جهان دست پیدا کرد.

روسیه در گروه خودش همه بازی ها و حتی هلند که قهرمان شد را شکست داده بود و تنها باختی که در این مسابقات داشت برابر تیم ایران بود. بعد از برد روسیه، انگار در رویا بودیم! تماشاگران ایرانی حاضر در سالن اشک می ریختند.

وی درباره کسب عنوان چهارمی در جام جهانی آلمان گفت: مهم ترین و بهترین مقامی که کسب کردیم، همین چهارمی جام جهانی بوده است.

وی درباره پیروزی شگفت انگیز تیم ملی در مرحله یک چهارم نهایی برابر روسیه اظهار کرد: روسیه در گروه خودش همه بازی ها و حتی هلند که قهرمان شد را شکست داده بود و تنها باختی که در این مسابقات داشت برابر تیم ایران بود. بعد از برد روسیه، انگار در رویا بودیم! تماشاگران ایرانی حاضر در سالن اشک می ریختند.

این ملی پوش با بیان اینکه صحنه های عجیبی پس از پیروزی برابر روسیه می دیدیم خاطرنشان کرد: ما از سال ۸۵ تاکنون به روسیه نباخته ایم و اصطلاحاً «گربه سیاه» روسیه هستیم و این موضوع انگیزه مضاعفی به ما می داد. در مقابل روسیه بدون استرس و عالی بازی کردیم.

رییس فدراسیون می گفت هشتم هم بشوید خوب است!

نوید طاهری راد اظهار کرد: پیش از اعزام به آلمان، رییس فدراسیون می گفت اگر جایگاه قبلی را به دست بیاوریم رضایت بخش است. بعد از اینکه بازی های ما را دید می گفت اگر یک پله صعود کنیم و هشتم شویم عالی است! وقتی که جزو ۸ تیم شدیم می گفت اگر به جمع چهارتیم برویم چقدر خوب می شود! جالب اینکه وقتی به جمع چهارتیم رفتیم از ما انتظار کسب مدال داشت!

طاهری راد به مقایسه امکانات هاکی ایران با کشورهای حاضر در جام جهانی بیان کرد: ما اصلاً با تیم های حاضر در جام جهانی قابل مقایسه نبودیم و ۱۰۰ سال از آنها عقب هستیم اما با رتبه ای که به دست آوردیم، تعداد سهمیه آسیا به دو تیم افزایش پیدا کرد.

هیچ مسئولی به استقبال ما نیامد

وی درباره عملکرد خود اظهار کرد: خدا را شکر در نخستین تجربه حضورم در جام جهانی عملکرد خوبی داشتم. در اولین برد تیم ملی، سه گل به تیم استرالیا زدم. به نظر من تجربه هر بازی در جام جهانی بیش از ۱۰۰ بازی در آسیا ارزشمند است.

وی به گلایه از نامهربانی مسئولان پرداخت و گفت: من فکر می کنم افتخاری که تیم ملی هاکی به دست آورد برای مسئولان ارزشی نداشت. زمانی که وارد ایران شدیم کسی از وزارت ورزش به استقبال نیامده بود و وقتی وارد استان شدیم نیز کسی نیامد. دو ساعت بعد از ورود به گرگان، از هیات استان تماس گرفتند و گفتند که غروب به منازل شما می آییم.

فدراسیون برنامه ای برای تیم ملی ندارد

ملی پوش گلستانی هاکی به وضعیت تیم ملی پس از جام جهانی اشاره و خاطرنشان کرد: من معتقدم اگر بازیکنان فعلی تیم ملی به فکر هاکی نباشند، هیچ کسی به فکر آن نخواهد بود. متاسفانه فدراسیون برنامه ای برای بازیکنان جوان و تشکیل تیم های پایه ندارد. فردی که تازه می خواهد هاکی را شروع کند باید تا ۲۰ سالگی منتظر بماند تا بتواند به اردوی تیم ملی دعوت شود.

طاهری راد با بیان اینکه نداشتن تیم ملی پایه ضعف بسیار بزرگی است تصریح کرد: فدراسیون برای چهارسال آینده برنامه ریزی نکرده است. نسل فعلی تیم ملی اگر به پایان برسد، جایگزینی نداریم. باید استعدادیابی شود و بازیکنان جوان تر به کار گرفته شوند.

رییس هیات هاکی استان خبری از ما نمی گیرد

وی درباره عملکرد هیات هاکی گلستان اظهار کرد: ما فکر می کردیم با ورود آقای پایین محلی که عضو شورای شهر گرگان است، هاکی استان دگرگون می شود. بعد از گذشت مدتی دیدیم تغییری در وضعیت هاکی به وجود نیامده و چنانچه تا ما پیش وی نرویم، او خبری از ما نخواهد گرفت.

فکر می کردیم با ورود آقای پایین محلی که عضو شورای شهر گرگان است، هاکی استان دگرگون می شود اما تغییری در وضعیت هاکی به وجود نیامده و چنانچه تا ما پیش وی نرویم، او خبری از ما نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: آقای قدیمی (دبیر هیات استان) که خود از جنس هاکی است و مرا با این ورزش آشنا کرده، می گوید با من صحبتی از هاکی نکنید! تعجب می کنم چرا استعفا نمی دهد تا حداقل یک نیروی جوان بیاید تا حداقل درد دل ما را بشنود؟

امیدوارم شرایط بهتر از گذشته شود

این ملی پوش گلستانی تصریح کرد: من به برادرزاده ام که می خواست به هاکی بیاید توصیه نکردم. گفتم فعلا نیا و صبر کن تا وضعیت بهتر شود. من امیدواری زیادی دارم که شرایط بهتر از این شود.

نوید طاهری راد در پایان ضمن اعلام اینکه دوست دارم هاکی در ایران بیش از پیش جا بیفتد اظهار کرد: حفظ رتبه چهارمی جهان و صعود به المپیک در بخش چمنی و بازی کردن در لیگ آلمان مهم ترین آرزوهای من در ورزش هاکی است.