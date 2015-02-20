احداث خط جدید متروی تهران -پرند/ تسهیل تردد برای سفرهای نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز واحدی امروز در مراسم افتتاح محور 4 خطه رباط کریم - حسن آباد (فازهای اول و دوم) با بیان اینکه احداث خط جدید قطار حومه‌ای تهران-پرند در بازدید امروز وزیر راه و شهرسازی از سایت مسکن پرند بررسی و دستور اجرای مطالعات آن صادر شد، گفت: در آزادسازی اراضی حاشیه محور رباط کریم-حسن آباد با معارضان فراوانی مواجه بودیم.

وی افزود: منطقه فعلی جاده‌ای دو طرفه با عرض 7 متر و 30 سانتیمتر بود که ترافیک کرج - شهریار - آدران را به رباط کریم،‌ چرم شهر، ورامین و جاده قم - گرمسار منتقل می‌کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه محور 4 خطه رباط کریم - حسن آباد به آزادراه قم - گرمسار متصل می‌شود،بیان کرد: کاهش زمان سفر و کاهش تصادفات رانندگی از مزیت‌های اجرای این سفر است.

واحدی با اعلام اینکه 50 درصد بار ترافیکی این محور ترانزیتی است، بیان کرد: ارزش ریالی این پروژه 250 میلیارد ریال است که البته از منابع استانی به این پروژه کمک شده است.

وی با بیان اینکه در بخش راه و شهرسازی استان تهران امسال 167 میلیارد تومان پروژه در هفته دولت و 209 میلیارد تومان پروژه در دهه فجر افتتاح کردیم که بالغ بر 426 میلیارد تومان پروژه بود، گفت: همچنین 50 میلیارد تومان پروژه برای تسهیل سفرهای نوروزی اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام اینکه اعتبارات ما از خزانه کمتر از 50 میلیارد تومان بود و پیمانکاران تلاش کرده‌اند آورده خود را افزایش داده و با ما همکاری کنند، بیان کرد: 20 درصد ترافیک بار و مسافر جاده‌های کشور بر روی محورهای مواصلاتی استان تهران است.