پرچمی که همه را به وحدت رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخه سیستان و بلوچستان کاروان «سرزمین برادری» صبح امروز در همایش علمی‌تحقیقی مذاهب اسلامی شرکت کردند.

در این همایش که با موضوع بررسی جریان‌های تکفیری و موضع علمای اسلامی در قبال آن و با حضور علمای شیعه و سنی برگزار گردید، بر وحدت میان مذاهب اسلامی تأکید شد.

در پایان این مراسم اعضای کاروان به همراه علمای اهل شیعه و سنت عکس وحدت یادگاری با پرچم ایران گرفتند.

کاروان سرزمین برادری در ادامه برنامه‌های خود امروز به دیدار مردم محروم حاشیه شهر زاهدان می‌رود و پس از آن بر سر مزار شهدا حاضر می‌شود.