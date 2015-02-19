پرچمی که همه را به وحدت رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخه سیستان و بلوچستان کاروان «سرزمین برادری» صبح امروز در همایش علمیتحقیقی مذاهب اسلامی شرکت کردند.
در این همایش که با موضوع بررسی جریانهای تکفیری و موضع علمای اسلامی در قبال آن و با حضور علمای شیعه و سنی برگزار گردید، بر وحدت میان مذاهب اسلامی تأکید شد.
در پایان این مراسم اعضای کاروان به همراه علمای اهل شیعه و سنت عکس وحدت یادگاری با پرچم ایران گرفتند.
کاروان سرزمین برادری در ادامه برنامههای خود امروز به دیدار مردم محروم حاشیه شهر زاهدان میرود و پس از آن بر سر مزار شهدا حاضر میشود.
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