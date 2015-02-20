تدوین برنامه های راهبردی برای کاهش آسیب های اجتماعی درکردستان

به گزارش خبرنگار مهر، جمال ارشدی پنج شنبه شب در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی که با حضور امامان جماعت شهرستان سنندج در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: جامعه امروز ما با معضلاتی هم چون بیکاری، اعتیاد، طلاق، خودکشی مواجه است.

وی عنوان کرد: براساس آمار موجود تا پایان سال ۹۲ از هر ۵.۲ ازدواج در کردستان یکی از آنها منجر به طلاق شده است.

وی اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون نیز از ۴.۹ ازدواج یک مورد به طلاق ختم شده است و این آمار بیانگر کاهش میزان ازدواج نسبت به سال گذشته است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان ادامه داد: اداره کل امور اجتماعی استانداری استان از سال های قبل اقدامات و فعالیت های خود را در راستای کاهش آسیب های اجتماعی آغاز کرده و از خردادماه امسال نگرش خود را به سمت کنترل این آسیب ها با دخالت دادن حوزه ها و دانشگاه ها تغییر داده است.

ارشدی افزود: تعدادی برنامه استراتژیک در رابطه با کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی توسط متخصصان این امر تهیه و تدوین شده است.

وی به حیطه فعالیت ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی اشاره کرد و اظهارداشت: این ستاد در حوزه های بازرسی، آموزشی و حقوقی فعال است و دو موضوع حجاب و عفاف وحقوق شهروندی را در دستور کار دارد.

وی عنوان کرد: در بحث حجاب و عفاف پنج کمیته شامل آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، ادارات و سازمان ها و عملیاتی تشکیل شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان بیان کرد: سعی کردیم برنامه های این ستاد را از مهدهای کودک که پایه اصلی شخصیت هر فرد در این مقطع شکل می گیرد، شروع کنیم.