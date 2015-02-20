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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

جام جهانی كشتی فرنگی – تهران؛

روس‌ها از باخت‌شان هم درس می‌گیرند/ تبعات مثبت یك شكست!

روس‌ها از باخت‌شان هم درس می‌گیرند/ تبعات مثبت یك شكست!

ناكامی تیم ملی كشتی فرنگی ایران در راهیابی به فینال جام جهانی 2015 تهران باعث شد تا نخستین روز از این مسابقات،‌ كاملا تحت تاثیر باخت تیم ملی کشورمان مقابل آذربایجان و از دست دادن قهرمانی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ شكست فرنگی كاران ملی‌پوش ایران برابر تیم آماده و با انگیزه آذربایجان درحالی رقم خورد كه نمایندگان كشورمان از همان ابتدا با تكیه بر حفظ و تكرار عنوان قهرمانی سال گذشته و روحیه نه چندان مطلوب به میدان رفتند. در نهایت نیز تبعات غیبت چهره‌ها و همچنین ارنج نه چندان مطمئن روزهای آخر كادر فنی كه به ناچار صورت گرفت، ‌تمام معادلات را بر هم زد و تیم ملی ایران،‌سرانجام زیر فشار و استرس روزهای اخیر، دوام نیاورد.

تیم ملی كشتی فرنگی ایران بعد از ناكامی برابر تیم آذربایجان، در ادامه راه با كسب دو برد قاطع برابر تیمهای سوئد و آلمان به دیدار رده‌بندی جام جهانی رسید تا برای كسب عنوان سومی با تیم پرمهره و مدعی تركیه دست و پنجه نرم كند،‌اما این نتیجه آن چیزی نبود كه مردم و اهالی كشتی از فرنگی‌كاران انتظار داشتند.

از سوی دیگر حسن بابك مدیرفنی تیم‌های ملی كشتی فرنگی پیش از آغاز جام جهانی به خوبی این روزها را پیش بینی می‌كرد و بارها خطاب به متولیان ورزش هشدار داد منتظر نتایج نه چندان مطلوب كشتی فرنگی در جام جهانی باشند. به هر حال اظهارات بابك و همكارانش حالا به حقیقت پیوسته و تیم ملی كشتی فرنگی ایران در جام جهانی با این حقیقت تلخ اما با ارزش روبرو شد كه تیم ملی نباید تمام توان و آینده خود را معطوف چندین مهره نامدار و صد البته بی انگیزه كشتی فرنگی كند.

به گفته حسن بابك تیم ملی ایران طی سال‌های اخیر چندین عنوان قهرمانی در  رقابتهای جهانی و جام جهانی را از چنگ روسیه و آذربایجان و تركیه درآورده و شاید حالا نوبت این تیم‌هاست تا با تلاش و سرمایه‌گذاری كلان و صد البته حمایت و همدلی اهالی ورزش كشورشان به جبران مافات بپردازند.

مطمئنا روس‌ها هم بعد از ناكامی و از دست دادن قهرمانی در رقابتهای جهانی 2014 ازبكستان و همچنین ناكامی در جام جهانی سال گذشته كه در هر دو مورد با درخشش و غیرت ملی پوشان ایران رقم خورد،‌ دست از تلاش و رفع نقاط ضعف‌شان برنداشتند. روسها به جای جنگ‌های مخرب داخلی و شانه خالی كردن از قصورات خود،‌ فقط و فقط به تجهیز و آماده سازی پرداختند تا اینكه امروز در قلب ایران، توانستند به فینال جام جهانی برسند.

حال در نظر بگیرید اگر تیم ملی كشتی فرنگی ایران جای تیم روسیه بود و با ناكامی و شكست در رقابتهای جهانی و جام جهانی سال‌های گذشته مواجه می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا واقعا منتقدان و كارشناسان و حتی مربیان خارج از گود مانده، مجال برخواستن و قد علم كردن به كشتی فرنگی ایران را می‌دادند؟

آنچه مسلم است پرونده جام جهانی 2015 تهران عصر روز جمعه با تمام لحظات تلخ و شیرین‌اش بسته می شود، اما نكته مهم اینجاست آیا این میدان مهم و نتایج نه چندان دلچسب آن می‌تواند درسی برای اهالی كشتی حتی كارشناسان و منتقدان تیم ملی برای برخواستن و دورخیز تا رقابتهای جهانی و المپیك بعدی باشد؟

پاسخ هر چه هست، فقط امیدواریم كشتی فرنگی ایران كه به تازگی مسیر طلایی و توجه به پشتوانه‌‌ ها را پیدا كرده،‌ چوب نفاق و دو دستگی‌های برخی جماعت گوش شكسته را نخورد تا باز بتوانیم در آینده‌ای نزدیك شاهد ظهور نوابغی همچون حمید سوریان در این رشته باشیم.

گزارش: علیرضا هنرمنش

کد مطلب 2501240

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