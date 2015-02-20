به گزارش خبرنگار مهر،‌ شكست فرنگی كاران ملی‌پوش ایران برابر تیم آماده و با انگیزه آذربایجان درحالی رقم خورد كه نمایندگان كشورمان از همان ابتدا با تكیه بر حفظ و تكرار عنوان قهرمانی سال گذشته و روحیه نه چندان مطلوب به میدان رفتند. در نهایت نیز تبعات غیبت چهره‌ها و همچنین ارنج نه چندان مطمئن روزهای آخر كادر فنی كه به ناچار صورت گرفت، ‌تمام معادلات را بر هم زد و تیم ملی ایران،‌سرانجام زیر فشار و استرس روزهای اخیر، دوام نیاورد.

تیم ملی كشتی فرنگی ایران بعد از ناكامی برابر تیم آذربایجان، در ادامه راه با كسب دو برد قاطع برابر تیمهای سوئد و آلمان به دیدار رده‌بندی جام جهانی رسید تا برای كسب عنوان سومی با تیم پرمهره و مدعی تركیه دست و پنجه نرم كند،‌اما این نتیجه آن چیزی نبود كه مردم و اهالی كشتی از فرنگی‌كاران انتظار داشتند.

از سوی دیگر حسن بابك مدیرفنی تیم‌های ملی كشتی فرنگی پیش از آغاز جام جهانی به خوبی این روزها را پیش بینی می‌كرد و بارها خطاب به متولیان ورزش هشدار داد منتظر نتایج نه چندان مطلوب كشتی فرنگی در جام جهانی باشند. به هر حال اظهارات بابك و همكارانش حالا به حقیقت پیوسته و تیم ملی كشتی فرنگی ایران در جام جهانی با این حقیقت تلخ اما با ارزش روبرو شد كه تیم ملی نباید تمام توان و آینده خود را معطوف چندین مهره نامدار و صد البته بی انگیزه كشتی فرنگی كند.

به گفته حسن بابك تیم ملی ایران طی سال‌های اخیر چندین عنوان قهرمانی در رقابتهای جهانی و جام جهانی را از چنگ روسیه و آذربایجان و تركیه درآورده و شاید حالا نوبت این تیم‌هاست تا با تلاش و سرمایه‌گذاری كلان و صد البته حمایت و همدلی اهالی ورزش كشورشان به جبران مافات بپردازند.

مطمئنا روس‌ها هم بعد از ناكامی و از دست دادن قهرمانی در رقابتهای جهانی 2014 ازبكستان و همچنین ناكامی در جام جهانی سال گذشته كه در هر دو مورد با درخشش و غیرت ملی پوشان ایران رقم خورد،‌ دست از تلاش و رفع نقاط ضعف‌شان برنداشتند. روسها به جای جنگ‌های مخرب داخلی و شانه خالی كردن از قصورات خود،‌ فقط و فقط به تجهیز و آماده سازی پرداختند تا اینكه امروز در قلب ایران، توانستند به فینال جام جهانی برسند.

حال در نظر بگیرید اگر تیم ملی كشتی فرنگی ایران جای تیم روسیه بود و با ناكامی و شكست در رقابتهای جهانی و جام جهانی سال‌های گذشته مواجه می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا واقعا منتقدان و كارشناسان و حتی مربیان خارج از گود مانده، مجال برخواستن و قد علم كردن به كشتی فرنگی ایران را می‌دادند؟

آنچه مسلم است پرونده جام جهانی 2015 تهران عصر روز جمعه با تمام لحظات تلخ و شیرین‌اش بسته می شود، اما نكته مهم اینجاست آیا این میدان مهم و نتایج نه چندان دلچسب آن می‌تواند درسی برای اهالی كشتی حتی كارشناسان و منتقدان تیم ملی برای برخواستن و دورخیز تا رقابتهای جهانی و المپیك بعدی باشد؟

پاسخ هر چه هست، فقط امیدواریم كشتی فرنگی ایران كه به تازگی مسیر طلایی و توجه به پشتوانه‌‌ ها را پیدا كرده،‌ چوب نفاق و دو دستگی‌های برخی جماعت گوش شكسته را نخورد تا باز بتوانیم در آینده‌ای نزدیك شاهد ظهور نوابغی همچون حمید سوریان در این رشته باشیم.

گزارش: علیرضا هنرمنش