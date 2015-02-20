امدادگران ایرانی جان ۶۸ مسافر پاکستانی را نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتوبوسی با ۶۸ سرنشین پاکستانی پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران در قم راهی کربلا شده بودند که به دلیل ناآشنا بودن به مسیر به جای ورود به کرمانشاه وارد استان کردستان شده و به دلیل لغزندگی جاده، متاسفانه در سه کیلومتری محور دهگلان دچار واژگونی شد.

این گزارش می افزاید: به دنبال دریافت خبر وقوع این حادثه،امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر پایگاه گنجی بلافاصله به محل حادثه اعزام و به مصدومان و زخمیان این سانحه رانندگی امدادرسانی کردند.

بنابراین گزارش دیگر افراد در راه مانده نیز از سوی جمعیت هلال احمر در حسینه دهگلان اسکان داده شدند و در فرمانداری شهرستان نیز جلسه اضطراری برای امداد رسانی و فراهم ساختن امکانات مورد نیاز سرنشینان پاکستانی این اتوبوس برگزار شد.

۶۸ سرنشین این اتوبوس شامل ۸ کودک و ۵۸ میانسال و بزرگسال و ۲ نفر راننده و کمک راننده بود که از مجموع این تعداد ۱۲ نفر مصدوم شده و ۹ نفر هم به صورت سرپایی توسط عوامل جمعیت هلال احمر، مداوا و همچنین ۳ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال داده شدند.