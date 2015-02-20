۳ برگ برنده پتروشیمی در دوران سقوط قیمت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هرویک یاریجانیان با اشاره به افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به بیش از ۶۰ میلیون تن در سال، گفت: براساس برنامه های تدوین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشینی با راه اندازی طرح های جدید پتروشیمی به ویژه در مسیر خط لوله اتیلن غرب این ظرفیت تا مرز ۷۰ میلیون تن در سال افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های کلان توسعه صنعت پتروشیمی افزایش ظرفیت تولید این صنعت ارزش آفرین به بیش از ۱۰۰ میلیون تن است، تصریح کرد: با این وجود همسو با توسعه بخش بالادستی و میان دستی صنعت پتروشمی باید توسعه بخش پائین دستی و صنایع تکمیلی پتروشیمی و پلیمری هم در دستور کار قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه در طول ۵۰ سالی که از تاسیس اولین واحد پتروشیمی در کشور می گذارد تاکنون آهنگ توسعه صنایع بالادستی و پائین دستی پتروشیمی متوازن نبوده است، اظهار داشت: این در حالی است که ایران از ظرفیت‌های بالقوه ای همچون ظرفیت بالای نصب شده تولید محصولات پتروشیمی، نزدیکی به سواحل و بنادر و زیرساخت‌های انتقال دریایی و ریلی محصولات، نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرف محصولات نیمه ساخته و ساخته شده نهایی پلیمری و پلاستیک در کشور برخوردار است.

یاریجانیان با یادآوری اینکه ایران با در اختیار داشتن این پتانسیل بزرگ از توان تبدیل به بازیگر اصلی صنایع تکمیلی پتروشیمی در منطقه خاورمیانه برخوردار است، بیان کرد: علاوه بر این توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی یکی از سیاست‌های کلان دولت و نظام اقتصادی کشور است به طوری‌که یکی از راهکارهای اجرای سیاست اقتصادمقاومتی در کشور توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی است.

وی با یادآوری اینکه توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در مقایسه با بخش بالادستی و میان دستی پتروشیمی از نرخ بازگشت سرمایه سریع تر و اشتغال آفرینی مولد بیشتری برخوردار است، تاکید کرد: نرخ بازگشت سرمایه همواره از فاکتورهای اصلی جذب سرمایه است و در صنایع تکمیلی پتروشیمی به ویژه صنعت پلاستیک نرخ بازگشت سرمایه در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است در حالی که این نرخ در بخش صنایع میانی و بالادستی پتروشیمی حدود ۱۵ درصد است.

این کارشناس اقتصاد انرژی افزود: به ازای هر شغل در بخش‌های بالادستی و میان دستی پتروشیمی حدود ۵۰ شغل در صنایع تکمیلی ایجاد می شود که این ضریب اشتغال ۵۰ برابری تنها اشغال زایی مستقیم صنایع تکمیلی است.

وی در ادامه با اشاره به سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی، تاکید کرد: سقوط قیمت محصولات پتروشیمی در برخی از کشورهای مختلف اروپایی، آمریکا و حتی کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس منجر به توقف احداث طرح‌های جدید پتروشیمی و پلیمری شده است.

یاریجانیان با اشاره به توقف احداث مجتمع عظیم پتروشیمی ۶.۵ میلیارد دلاری الکرعانه قطر که حاصل سرمایه گذاری مشترک قطر پترولیوم و شرکت شل بوده است، یادآور شد: هم اکنون اکثر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس توسعه صنایع پائین دستی و تکمیلی پتروشیمی را در دستور کار قرار داده اند.

وی با اشاره به تنوع محصولات تولیدی، ارزش افزوده بالاتر و کاهش خام فروشی به عنوان سه مزیت توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در دوران کاهش قیمت‌ها، خاطرنشان کرد: ایران هم باید توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی را با اولویت بالاتری در صدر برنامه‌های اجرایی تصمیم سازان و سیاست گذاران کشور قرار بگیرد.