الوطن : چلبي نامه آمريكايي ها را به تهران برد / البيان : چلبي از رهبران ايران براي عدم مخالفت با نخست وزيري خود قول گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الوطن مدعي شد كه منابع حزب كنگره ملي عراق اعلام كرده اند كه احمد چلبي كه به تهران سفر كرده است، در ديدار با مسئولان ايراني مسائل موجود بويژه موضوع دخالت ايران در امور عراق را كه نگراني آمريكا را به دنبال داشته است، بررسي كرده است.



الوطن به نقل از آنچه محافل سياسي غير دولتي در عراق ناميده است، مدعي شد: چلبي نامه اي را به تهران برده است كه در آن خواستارتوقف دخالت ايران در امور داخلي عراق شده است كه اين امر پس از آن صورت گرفت كه گزارش هاي نظامي انگليس درپي يورش به دفاترجنبش بقيه الله و ثار الله در بصره از دست داشتن دستگاه هاي اطلاعاتي ايران در عمليات مسلحانه در استان بصره و نقشه هايي براي ترور رهبران سياسي عراق از جمله اياد علاوي دبيركل جنبش وفاق ملي عراق خبر داده بود.



اين منابع با محتمل دانستن شكست ماموريت چلبي در تهران بعيد دانستند كه بغداد موضع روشني در خصوص دخالت ايران در امور عراق اتخاذ كند و تنها به توصيه كردن بسنده مي كند.



البيان : چلبي قول رهبران ايران را به اينكه با نخست وزيري وي در عراق مخالفت نكنند، بدست آورده است.



اين خبر در حالي است كه روزنامه البيان امارات هم بر اساس سليقه و اهداف خود درباره سفر احمد چلبي به ايران مدعي شد كه ايران به احمد چلبي براي دستيابي به پست نخست وزيري چراغ سبز نشان داده است.



به گزارش مهر، البيان نوشت : احمد چلبي معاون نخست وزيرعراق چند روز پيش از سفر به آمريكا، فاش كرد كه توانسته است قول مسئولان بلندپايه ايراني را به اينكه به نخست وزيري وي در عراق پس از انتخابات آتي اعتراض نكنند، بدست آورده است.



اين روزنامه اماراتي مدعي شد كه چلبي در ديدار با احمدي نژاد موضوع دخالت ايران را در امور داخلي عراق بررسي كرد .



به نوشته اين روزنامه، چلبي امكان حمل نامه ها و پيشنهادهاي ايران را براي مسئولان آمريكايي نيز مطرح كرد.



روزنامه نيويورك تايمز هم نوشت كه چلبي به مسئولان ايراني اعلام كرده است كه دولت عراق روابط مستحكم خود را با آمريكا حفظ خواهد كرد .



اين روزنامه به نقل از چلبي نوشت : مهم بود كه به ايراني ها توضيح دهيم كه ما با آمريكايي ها همكاري مي كنيم زيرا آنها براي كمك به ما در آزادكردن عراق آمدند.

چلبي گفته است كه از ايراني ها قول گرفته است كه با نخست وزيري وي در آينده مخالفت نكنند .



معاون نخست وزير عراق با بيان اينكه نامزد اين پست نيست اما اگر چنين رويكردي بوجود آيد، رهبران ايران مخالفتي با آن نخواهند داشت .

قرار است احمد چلبي هفته آينده براي ديدار با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا به واشنگتن سفر كند، كاخ سفيد شنبه اعلام كرد كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ، چلبي را به حضور نخواهد پذيرفت.