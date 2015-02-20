دوری از شهر مهمترین نقطه ضعف گمرک بیله سوار است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول صفریان صبح جمعه در بازدید از گمرک بیله سوار تصریح کرد: دوری از شهر موجب شده تجار و بازرگانان برای انجام امورات اداری زمان زیادی را صرف کنند.

وی افزود: این فرآیند موجب اتلاف وقت و طولانی شدن زمان ترخیص کالا شده و در نتیجه نارضایتی هایی را به دنبال دارد.

مدیرکل گمرک استان تاکید کرد: به منظور حل این مشکل طرح ایجاد پنجره واحد پیشنهاد شده است که می تواند به اصلاح ساختار گمرک کمک رسانده و نیاز به مراجعات به دستگاه های اجرایی را کاهش دهد.

صفریان فعالیت گمرک را در راستای توسعه و بهبود اقتصادی استان دانست و افزود: در عین حال هدف بزرگ این مجموعه فضا سازی برای سلامت تجاری با رویکرد ارزش های اسلامی است.

وی ضرورت دستیابی به عملکرد مطلوب را تکنولوژی های نوین خواند و گفت: بزرگترین اقدام گمرک طی ماه های اخیر راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی بوده است.

مدیرکل گمرک استان تاکید دارد که با بهره گیری از این سامانه پروسه انجام کار برای تجار و بازرگانان به حداقل می رسد و در عین حال ارائه خدمات نیز با کیفیت مطلوب تری انجام می شود.

صفریان با اشاره به الکترونیک شدن خدمات گمرک اضافه کرد: این مهم موجب شده است گمرک استان از منظر زمان سنجی در مقام سوم گمرکات کشور قرار گیرد.

وی همچنین به تحقق مطلوب درآمد گمرک اشاره کرد و افزود: طبق پیش بینی ها باید ۱۰۰ میلیارد ریال درآمد محقق می شد که تاکنون ۵۰ میلیارد ریال محقق شده و انتظار داریم تا ۴۰۰ میلیارد ریال نیز محقق شود.