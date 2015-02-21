دکتر فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه ۸۰۰ هزار صندلی خالی در آموزش عالی گفت: فقط صندلی خالی مهم نیست، وقتی در نظام آموزش عالی با کمبود استاد ، تجهیزات و سایر امکانات مواجه هستید باید این را لحاظ کنید که این ۸۰۰ هزار نفر کجا می خواهند درس بخوانند.

وی ادامه داد: با شاخص های آموزش عالی نه تنها ۸۰۰ هزار صندلی خالی کم نداریم، حتی احساس می شود در آموزش عالی فعلی دانشجوی اضافه تر هم نسبت به امکانات آموزش عالی وجود دارد.

رئیس دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه نیروی دانشجو بیشتر از نیروی امکانات و تجهیزات ما در نظام آموزش عالی وجود دارد، افزود: چرا این شاخص را وارد نمی کنند؟ نظام آموزش عالی را این گونه نمی سنجند، یک رابطه بین تعداد جمعیت دانشجو با کیفیت برگزاری کلاس ها وجود دارد این نشان دهنده این مساله است که نه تنها صندلی کم نداریم، حتی دانشجوی ما نسبت به کیفیت ارایه امکانات نیز زیاد است.

مظفر با بیان اینکه باید این ادعا که درآموزش عالی صندلی خالی داریم را حذف کنیم افزود: دانشگاه هایی که دانشجو جذب می کنند باید هزینه هایی که دریافت می کنند را صرف کیفیت آموزش عالی کنند.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است بخشی از ورودی دانشگاه ها پرداخت شهریه دارند، وقتی کسی جذب این دانشگاه ها نمی شود صداها بلند می شود که ما صندلی خالی داریم ولی کسی متقاضی نیست. اگر شما آموزش عالی را پولی ببینید این قضاوت صحیحی است. در صورتی که در آموزش عالی این غلط ترین نگاه است. بهترین روش این است در نظام آموزش عالی شهریه نسبت به کیفیت ارایه درس ها افزایش یابد و یک رقابت کیفی جایگزین شود.

رئیس دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: این مساله باعث می شود بخش خصوصی با بهترین دانشگاه های دولتی رقابت کند آن موقع شاهد خواهیم بود که صندلی های زیادی کم می شوند و کیفیت این صندلی ها به سمت بهبود حرکت می کنند.