تبریز را از لحاظ عمران، فرهنگ و مسائل اجتماعی دگرگون می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح محل جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در جمع خبرنگاران و فعالان فرهنگی و هنری با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با مردم آذربایجان اظهار داشت: مقام معظم رهبری موقع شناسی را یکی از شاخصه های اصلی مردم تبریز عنوان کردند و بخش زیادی از این موقع شناسی ها توسط قهرمانان حوزه ادب و فرهنگ به وجود آمده است.

وی ابراز داشت: در حال حاضر متاسفانه فرهنگ غنی شهر تبریز برای نسل جوان نامملوس است، در حالیکه شهر تبریز حدود پنج دوره به عنوان پایتخت ایران بوده است و حتی بعد از پایتختی نیز جوانان فعال در حوزه های مختلف در این شهر فعالیت می کنند که وجود آنها برای شهر ارزشمند است.

شهردار کلانشهر تبریز با اشاره به تخریب ساختمان برق تبریز در خیابان خاقانی تبریز افزود: این ساختمان زاویه دید زیباترین نقطه شهر را کور کرده بود و در محل این ساختمان بعد از احداث ایستگاه مترو شاهد تحولی جدید خواهیم بود.

نجفی از رسانه ها خواست تا بسترهای سرمایه گذاری را در شهر برای سرمایه گذاران آماده کنند و به موضوع امنیت سرمایه گذاری اهمینت بیشتری دهند و شهرداری را در جذب سرمایه گذاری حمایت کنند.

وی ادامه داد: تمام تلاش شهرداری بر این است که شهروندان را از اقتصاد و درآمد متوسط برخوردار کند و این امر با اراده جمعی محقق می شود.

شهردار کلانشهر تبریز حمایت از تولیدات مشاغل خانگی افراد بی بضاعت و ایجاد زمینه فروش محصولات آنها را یکی از برنامه های شهرداری برای سال های آینده دانست.