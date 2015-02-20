حضور کیارستمی و فرهادی در اختتامیه فیلم کوتاه آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چنانی پنج شنبه شب در حاشیه افتتاحیه پنجاه و دومین جشنواره فیلم کوتاه کشور در یامان شهدای شلمچه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این جشنواره با شرکت ۷۵ فیلم کوتاه که به این جشنواره راه یابی پیدا کرده اند برگزار خواهد شد.

وی افزود: فیلمسازان و کارگردانان این فیلم ها از ۱۱ استان کشور هستند و همچنین ۱۲ فیلم نامه و ۵۰ قطعه عکس نیز از دیگر شرکت کننده ها براي رقابت در این جشنواره حضور دارند.

چنانی به حرکت زیبای افتتاحیه این جشنواره در کنار یادمان شهدای شلمچه اشاره کرد و گفت: ما هرچه داریم از شهدای این مرز و بوم است و افتخاری است که امروز در کنار شهدا شروع این جشنواره را آغاز کرده ایم چرا که به فرموده مقام معظم رهبری شلمچه قطعه ای از بهشت است و یقین داریم افتتاحیه امروز در این قطعه با برکت مایه خیر خواهد بود.

چنانی به متولیان برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: جشنواره فیلم کوتاه کشور که از یکم تا چهارم اسفند ماه سال جاری در خرمشهر و آبادان شروع خواهد شد با همکاری خوب سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل ارشاد اسلامی استان خوزستان و انجمن سینمای جوان کشور همراه خواهد بود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان در پایان گفت: اختتامیه این جشنواره امسال با حضور عباس کیارستمی و اصغر فرهادی دو کارگردان برجسته سینما و تلویزیون در خرمشهر و آبادان خواهد بود.