ارائه خدمات دیالیز در شهرستان های زنجان به ۱۰۰ درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیگلری شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح بخش دیالیز زرین رود افزود: در هفته آینده هم بخش دیالیز در شهرستان ایجرود به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بخش دیالیز زرین رود با تمام تجهیزات کامل در اختیار بیماران است و هیچ گونه مشکلی در خصوص ارائه خدمات پزشکی به بیماران کلیوی وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: خوشبختانه در همه شهرستانها بخش دیالیز وجود دارد و بیماران کلیوی دیگر برای دیالیز شدن نمی خواهد به مرکز استان مراجعه کنند.

بیگلری بر بحث پیشگیری از بیماری اشاره کردو گفت: پیشگیری بهتر از درمان است و جلوی هزینه های اضافی که به خانواده ها وارد می کند را می گیرد بنابراین باید همه مسئولان ذیربط برنامه های پیشگیری از بیماری را در دستور کاری خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که پیشگیری از بیماری جلوی بروز بسیاری از مشکلات را گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان مشارکت خیرین در بحث کمک به انجمن کلیوی را بسیار خوب عنوان کردو گفت: مردم مومن استان زنجان همیشه در کارهای خیر پیشقدم هستند.

گفتنی است اولین نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی استان زنجان ۳۰ بهمن ماه سالجاری شروع و تا ۵ اسفند ماه ادامه دارد و علاقمندان می توانند همه روز از ۹ صبح تا ۱۴ ظهر و از ۱۶ عصر تا ۲۰ شب به ساختمان انجمن حمایت از بیماران کلیوی واقع در شهرک آزادگان انتهای خیابان فروردین مراجعه کنند.