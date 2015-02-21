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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۵۲

کاظمی:

۱۶ میلیارد تومان به آسفالت راه روستایی شهرستان رودسر اختصاص یافت

۱۶ میلیارد تومان به آسفالت راه روستایی شهرستان رودسر اختصاص یافت

رودسر - معاون عمرانی و امور برنامه ریزی فرمانداری رودسر اعلام کرد: ۱۶میلیارد تومان اعتبار از محل منابع استانی برای روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان رودسر اختصاص یافت.

رحمان کاظمی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: براساس تفاهم نامه صورت گرفته بین فرمانداری و راه شهرسازی امسال ۸۰ کیلومتر از راههای روستای این شهرستان روکش آسفالت می شوند.

وی با اشاره به اجرای این طرح افزود:  این طرح در روستای چایجان، به طول  ۵.۱ کیلومتر با اعتبار ۲۶۰ میلیون تومان انجام گرفته و تا پایان سال مالی ۹۳ (پایان اردیبهشت ۹۴) روستاهای بی بالان، قائم آباد سفلی، ملک میان و کلکاسرا نیز از آسفالت راه روستایی بهره مند خواهند شد.

کاظمی همچنین به زیرسازی و آسفالت چند راه روستایی در اشکور علیا اشاره کرد و گفت: برای زیرسازی و آسفالت راههای روستایی قاضی چاک، چاکان،  وشیکی و شاهراج به طول ۱۰کیلومتر از محل تبصره ۳ اوراق مشارکت ۲ میلیارد تومان هزینه خواهد شد و با انجام این طرح ها ۴۰۰ خانوار از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

گفتنی است استان گیلان در بحث آسفالت راه های روستایی از میانگین کشوری ۱۰ درصد عقب است.

کد مطلب 2501314

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