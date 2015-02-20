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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

هشدار درباره گرفتار شدن لیبی به سرنوشت عراق و سوریه

هشدار درباره گرفتار شدن لیبی به سرنوشت عراق و سوریه

وزیر خارجه لیبی درباره تعلل در مبارزه با تروریسم و گرفتار شدن کشورش به سرنوشت سوریه و عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، محمد الدایری وزیر خارجه لیبی تاکید کرد: تروریسم در لیبی وجود دارد و تروریستهایی از کشورهای عربی و غیر عربی و بوکو حرام و  داعش در لیبی حضور دارند.تعداد تروریستهایی که در لیبی حضور دارند کمتر از 10 هزار نفر است.

وی افزود: بازنگری در ساختار سیاسی، حقوقی و اقتصادی و اجتماعی لیبی بدون جنگ با تروریسم راه به جایی نمی برد، زیرا داعش به قلب طرابلس پس از درنه و بنغازی رسیده است.

الدایری ضمن هشدار درباره تعلل در مبارزه با تروریسم از گرفتار شدن لیبی به سرنوشت سوریه و عراق در صورت تعلل خبر داد و افزود: رها کردن اوضاع، خطرات بزرگی برای لیبی، کشورهای همسایه و اروپا به دنبال دارد.

وی افزود: حملات هوایی مصر در لیبی با درخواست دولت لیبی بوده است.ارتش لیبی از حمایت مصر، عربستان و امارات برخوردار است.

الدایری اعلام کرد: ایتالیا آماده دخالت در لیبی بود اما به سبب طرح غربی که حل بحران تروریسم در لیبی را به دولت وفاق ملی منوط دانسته است عقب نشینی کرد.

کد مطلب 2501316

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