هشدار درباره گرفتار شدن لیبی به سرنوشت عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، محمد الدایری وزیر خارجه لیبی تاکید کرد: تروریسم در لیبی وجود دارد و تروریستهایی از کشورهای عربی و غیر عربی و بوکو حرام و داعش در لیبی حضور دارند.تعداد تروریستهایی که در لیبی حضور دارند کمتر از 10 هزار نفر است.

وی افزود: بازنگری در ساختار سیاسی، حقوقی و اقتصادی و اجتماعی لیبی بدون جنگ با تروریسم راه به جایی نمی برد، زیرا داعش به قلب طرابلس پس از درنه و بنغازی رسیده است.

الدایری ضمن هشدار درباره تعلل در مبارزه با تروریسم از گرفتار شدن لیبی به سرنوشت سوریه و عراق در صورت تعلل خبر داد و افزود: رها کردن اوضاع، خطرات بزرگی برای لیبی، کشورهای همسایه و اروپا به دنبال دارد.

وی افزود: حملات هوایی مصر در لیبی با درخواست دولت لیبی بوده است.ارتش لیبی از حمایت مصر، عربستان و امارات برخوردار است.

الدایری اعلام کرد: ایتالیا آماده دخالت در لیبی بود اما به سبب طرح غربی که حل بحران تروریسم در لیبی را به دولت وفاق ملی منوط دانسته است عقب نشینی کرد.