به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در مورد اظهار نظر مهدی تارتار که گفته پرسپولیس در بازی روز پنجشنبه برابر صبای قم تنها یکی دو موقعیت نصفه و نیمه داشت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: با احترامی که به نظر ایشان میگذارم، باید بگویم اگر یکبار دیگر فیلم بازی را بازبینی کنید متوجه میشوید پرسپولیس یکی از بهترین بازیهای چند وقت اخیر در این فصل را انجام داد.
وی افزود: تیمی که از شروع مسابقه تیم حریف را تحت فشار قرار میدهد، ۹۰ دقیقه آن تیم را در داخل محوطه جریمه نگه میداد و، فرصتهای زیادی از دست میدهد، خیلی بیانصافی است در مورد آن اینگونه اظهار نظر کنیم. بنده به بازیکنان و تیم خود افتخار میکنم زیرا ۹۰ دقیقه هوادار را سرپا نگه داشت و هر لحظه احتمال داشت، به گل برسد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: آنهایی که بازی را ندیدند، یا نگاه دیگر به بازی دارند میگویند ما یکی دو موقعیت بیشتر نداشتیم. تیم بک روز خوب است اما بدشانسی از سر تیم دست بردار نیست و متاسفانه توپهایمان به گل تبدیل نمیشود.
وی با اشاره به اینکه پرسپولیس با برنامه بازی میکند، ادامه داد: شما به بارسلونا نگاه کنید، بعضی وقتها خیلی خوب بازی میکند اما گل نمیزند. باید به تیم فرصت داد، ضمن اینکه میدانید چقدر مشکلات داریم و تغییر و تحولات تا چه اندازه از نظر روحی به تیم ضربه زده و معظلات بسیاری را برای بازیکنان ایجاد کرده است.
درخشان در این خصوص اضافه کرد: مگر میشود در یک فصل ۳-۴ مدیرعامل عوض کرد. هوادار دوست دارد، تیم گل بزند و ببرد اما بازیکن چقدر میتواند مشکلات را تحمل کند. نفرات تیم ما خیلی خوب بازی میکنند اما روی ضربات آخر تمرکز لازم را ندارند، آنهم به خاطر اینکه تغییر و تحولات خیلی آنها را اذیت کرد.
وی که با برنامه ورزش و مردم گفتگو میکرد، در ادامه به موضوع جالبی هم اشاره کرد: پرسپولیس بچه سرراهی شده است و هر کس که برای کمک کردن میآید، بعد از ۲۰ روز پیشمان شده و میرود. اینکه باشگاه ثبات لازم را ندارد، خیلی اذیت میشویم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا گل نزدن تیم به مشکل فنی مربوط نمیشود؟ تاکید کرد: یک وقت است نمیتوانید خلق موقعیت کنید اما زمان دیگر موقعیت ایجاد میشود اما بازیکن نمیتواند از آنها استفاده کرده تا تیم به گل برسد. این موضوع به عدم تمرکز بازیکنان به خاطر مشکلات اخیر باز میگردد.
وی در ادامه تصریح کرد: البته تیمهایی که مقابل پرسپولیس قرار میگیرند، با انگیزه و تمام توان به میدان میآیند که این یک معظل دیگر برای تیم ماست. آنها با چنگ و دندان در این بازی که پخش مستقیم است بازی میکنند تا کارمان برای رسیدن به موفقیت سختتر شود.
درخشان در پایان گفت: در همین دیدار با صبای قم، نیمه دوم، پرسپولیس تنها در نصف زمین بازی میکرد و بازیکنانم به قدری روی دروازه این تیم فشار آوردند که اصلا در این نیمه تصویری از دروازهبان ما پخش نشد. قبول داریم مشکلاتی وجود دارد اما بازیکنان اگر یک مقدار بیشتر روی گلزنی توجه کند، هم به گل رسیده و هم پیروز میشویم.
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