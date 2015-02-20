واحدهای صنفی در سلطانیه تا شهریورماه سامان دهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری، با اشاره به طرح سامان دهی واحدهای صنفی در شهرستان سلطانیه افزود: کلیه واحدهای صنفی در شهرستان سلطانیه شناسنامه دار می شوند.

وی اظهار داشت: در این راستا اتحادیه های مربوط به اصناف هم در شهرستان سلطانیه تشکیل خواهد شد.

فرماندار سلطانیه گفت: اصناف در تمام مقتضیات زمانی در همه حوزه ها کارهای خوبی را انجام داده اند و امروز هم باید در ارائه خدمات مطلوب به مردم عملکرد خوبی را از خود ایفا کنند.

خالقی بر تشدید نظارت و بازرسی در بازار اشاره کردو گفت: در این راستا سازمان نظارت و بازرسی نظارت ویژه خود از بازار و واحدهای صنفی دارد تا مردم در پایان آخر سال روزهای خوب و خوشی را با خانواده های خود تجربه کنند.

وی یاد آورشد: اصناف شهرستان سلطانیه بایداز هر گونه تخلف خود داری کنند چرا که برخورد جدی با آنها صورت می گیرد.

فرماندار سلطانیه یاد آورشد: تمیدات و اقدامات لازم در شهرستان سلاطنیه برای پذیرایی از مسافران نوروزی فراهم شده است.