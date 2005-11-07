همه زندگي محمد علي كشاورز كتاب مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين زندگي نامه كه هم اكنون به نيمه رسيده به صورت گفت و گوي ميان كيان افراز و محمد علي كشاورز تهيه شده است و در مرحله بعد توسط كيان افراز تدوين خواهد شد .

اين مولف كه پيش از اين زندگي نامه عزت الله انتظامي را نيز تدوين كرده بود قصد دارد از روايت اول شخص در كنار روايت تك گويي محمد علي كشاورز درباره زندگي خود ، براي شرح ماجراها استفاده كند .

به گزارش مهر ، اين نخستين كتابي است كه درباره زندگي نامه و فعاليت هاي محمد علي كشاورز به رشته تحرير در آمده و كيان افراز در گفت و گو هاي ده گانه خود با اين هنرمند به زندگي تئاتري كشاورز پرداخته و بخش ديگري از فعاليت هاي اين هنرمند توسط ياسين محمدي بررسي و تاليف خواهد شد .

اين كتاب قرار است در حدود 400 صفحه به چاپ برسد و در آن به بررسي زندگي شخصي و حضور محمد علي كشاورز در تئاتر، سينما و تلويزيون بپردازد .

به گزارش مهر، نخستين گفت و گو هاي اين كتاب در اردي بهشت 1384 آغاز شد و در مجموع اين گفت و گو ها پنج ماه به طول انجاميد .

محمد علي كشاورز متولد سال 1313 است و در طول فعاليت هاي هنري خود در بيش از پنجاه فيلم سينمايي و سريال تلويزيوني و ده ها اجراي تئاتر حضور داشته است .