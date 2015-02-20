  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۵

کاهش صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۱۴

کاهش صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۱۴

میانگین صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۱۴ میلادی ۷.۱۱ میلیون بشکه گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش ۵.۷ درصد روبرو شد.

در همین حال، میانگین صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۱۴ میلادی، روزانه ۷.۱۱ میلیون بشکه در روز بود که این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی ۷.۵۴ میلیون بشکه گزارش شده است.

همچنین میانگین صادرات نفت عربستان در آخرین ماه سال ۲۰۱۴ میلادی، کمتر از ۷ میلیون بشکه در روز بود که آمارها حاکی از صادرات کمتر از ۷ میلیون بشکه در روز برای عربستان در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۱۴ میلادی هستند.

 

کد مطلب 2501320
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها