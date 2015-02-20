کاهش صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۱۴

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش ۵.۷ درصد روبرو شد.

در همین حال، میانگین صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۱۴ میلادی، روزانه ۷.۱۱ میلیون بشکه در روز بود که این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی ۷.۵۴ میلیون بشکه گزارش شده است.

همچنین میانگین صادرات نفت عربستان در آخرین ماه سال ۲۰۱۴ میلادی، کمتر از ۷ میلیون بشکه در روز بود که آمارها حاکی از صادرات کمتر از ۷ میلیون بشکه در روز برای عربستان در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۱۴ میلادی هستند.