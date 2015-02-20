يك درصد خودروهای شخصی طرح ترافيك دريافت می كنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد جعفر تشكري هاشمي ضمن بیان این مطلب گفت: البته به اين تعداد مجوز، مجوزهای سایر سهمیه بگیران از جمله دستگاههاي اداري، سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي و همچنين وسايل نقليهاي كه مسئوليت جابهجايي شهروندان را بر عهده دارند از جمله خودروهاي آژانس و وسايل نقليهاي كه وظيفه نقل و انتقال بار و كالا را عهدهدار هستند، همچون وانتبارها را نيز بايد افزود.
وي با اعلام اين كه اسامي متقاضياني كه واجد شرايط تشخيص داده شدهاند، از طريق سايت شهرداري تهران قابل مشاهده است، تأكيد كرد: اين متقاضيان ميتوانند از طريق كد رهگيري خود نسبت به مشاهده نتيجه ثبت نام اقدام نمايند و در صورتي كه واجد شرايط تشخيص داده شده باشند تا دهم اسفند مهلت دارند تا نسبت به تكميل فرآيند ثبت نام از طريق واريز وجه و مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك اقدام كنند.
معاون شهردار تهران با اشاره به رويكرد محيط زيستي صدور فرآيند مجوز طرح ترافيك در سال جاري، اظهار كرد: به اين منظور در زمان ثبت نام، شرايطي براي شهروندان فراهم شده تا در روزهايي كه نياز به تردد در محدوده طرح ترافيك را نداشته باشند، از قبل آن روزها را در سامانه الكترونيكي انتخاب كنند تا به ازاي هر روز، معادل يك روز از كل تعرفه سالانهشان كسر شود، ضمن اين كه بابت همان روز، هزينه يك سفر با مترو در كارت مجوز سالانهشان نيز شارژ می شود.
مهندس تشكري هاشمي با بيان اين كه خداحافظي با برچسبهاي آرم طرح ترافيك كه سالها بر روي شيشه خودروها چسبانده ميشد، يكي از ويژگيهاي فرآيند صدور مجوزهاي طرح ترافيك در سال جاري محسوب ميشود، تصريح كرد: امسال به جاي اين برچسبها، نسبت به صدور كارت مجوز سالانه طرح ترافيك كه از قابليت استفاده در ناوگان حمل و نقل عمومي نيز برخوردار است، براي افراد واجد شرايط اقدام خواهد شد.
وي در پايان با تأكيد بر اين كه در راستاي سياستهاي زيست محيطي مديريت شهري و حمايت از حمل و نقل پاك، ورود خودروهاي فاقد آلودگی به محدوده طرح ترافيك آزاد است، خاطرنشان كرد: به این منظور، تردد خودروهاي هيبريدي و برقي در صورتی که نسبت به ثبت اطلاعات آنها از طريق سامانه اقدام شده باشد، در محدوده مذكور آزاد است.
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